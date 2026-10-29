Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Viabilidade de híbridos e elétricos em climas extremos desafia limites de eficiência

Carros

A viabilidade de híbridos e elétricos em climas extremos deixa de ser uma aposta teórica para se tornar uma questão de engenharia aplicada. Em regiões de frio rigoroso, a eficiência de um veículo não é medida apenas pela potência do motor, mas pela capacidade de termorregulação da bateria, pela velocidade de aquecimento da cabine e pela gestão inteligente da energia para preservar a autonomia.

Приборная панель Tenet T4L
Photo: Tenet is licensed under public domain
Приборная панель Tenet T4L

A engenharia contra o frio

Segundo Oleg Serezhnikov, vice-diretor de vendas de novos veículos do grupo Avilon, a resiliência de um carro no inverno depende de soluções integradas. O foco recai sobre sistemas que mantêm a temperatura operacional da bateria e a possibilidade de pré-aquecimento remoto dos componentes e do habitáculo. No caso dos híbridos, o ponto crítico é o algoritmo de distribuição de carga entre o motor a combustão e o elétrico, evitando falhas de performance sob temperaturas negativas.

Nesse cenário, as marcas Tenet e Jeland têm se destacado por adaptar seus modelos especificamente para as condições severas do mercado russo, buscando estabilidade operacional mesmo em picos de frio.

Desempenho em testes extremos

A aplicação prática dessas tecnologias é observável em modelos como o Changan Deepal G318. Em testes realizados a -30 °C, o híbrido chinês manteve a operação do conjunto motriz sem interrupções, com a climatização respondendo rapidamente para estabilizar a temperatura interna.

Outro dado relevante surge na análise da autonomia. A queda de rendimento da bateria no inverno é uma característica física do transporte eletrificado, mas a magnitude dessa perda varia conforme a eficiência do projeto. O Li Auto L9 Ultra, em testes conduzidos pelo portal Autohome sob temperaturas entre -15 °C e -20 °C, percorreu 164,7 km operando exclusivamente no modo elétrico.

Esse número representa aproximadamente 70% da autonomia declarada pelo fabricante. Para um crossover de grande porte e massa elevada, a manutenção de sete décimos da carga útil em condições congelantes indica um sistema de gestão energética robusto, reduzindo a incerteza do condutor sobre a autonomia real em trajetos urbanos ou rodoviários durante o inverno.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive
Carros
BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive
Cães como Akbash e Kangal perdem em duelos prolongados com lobos
Curiosidades
Cães como Akbash e Kangal perdem em duelos prolongados com lobos
Mais populares
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias

A concentração de sal atingiu 16 промилле, a marca mais alta em 150 anos, eliminando a barreira natural que restringia espécies do Mar Negro.

Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Jasmim-de-inverno flori sem folhas e exige poda pós-floração para renovação
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Anne Hathaway exibiu sua manicure rubi: como reproduzi-la em casa
Diáspora portuguesa é hoje maior do que nas décadas de 60 e 70 Dmitriy Sokolov Confirmada adaptação de Harry Potter: fãs esperam surpresas na CCXP26 Olesya Kireeva Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko
Trufas de banana e cacau sem forno ou açúcar refinado
Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades
últimos materiais
Viabilidade de híbridos e elétricos em climas extremos desafia limites de eficiência
Por que o colesterol LDL seguro ainda pode levar a infartos: descubra a armadilha invisível
O chute do coelho nos gatos é um reflexo caçador e não agressividade
Arquitetura e Estrutura da Bolsa: Critérios Práticos de Seleção
Sintomas de longa duração após a gripe podem elevar risco de pressão alta, aponta estudo
PRM detém suspeito de rapto de duas crianças em Lichinga
Gatos deixam de usar a caixa de areia para comunicar desconforto ambiental ou físico
Asteroide mais rápido já medido quebra o mito da pilha de entulhos
Polenta de milho branco: técnicas essenciais para remover o amargor e hidratar corretamente
Harmonia do estilo: como escolher joias que realcem seu cabelo
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.