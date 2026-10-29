Viabilidade de híbridos e elétricos em climas extremos desafia limites de eficiência

A viabilidade de híbridos e elétricos em climas extremos deixa de ser uma aposta teórica para se tornar uma questão de engenharia aplicada. Em regiões de frio rigoroso, a eficiência de um veículo não é medida apenas pela potência do motor, mas pela capacidade de termorregulação da bateria, pela velocidade de aquecimento da cabine e pela gestão inteligente da energia para preservar a autonomia.

Photo: Tenet is licensed under public domain Приборная панель Tenet T4L

A engenharia contra o frio

Segundo Oleg Serezhnikov, vice-diretor de vendas de novos veículos do grupo Avilon, a resiliência de um carro no inverno depende de soluções integradas. O foco recai sobre sistemas que mantêm a temperatura operacional da bateria e a possibilidade de pré-aquecimento remoto dos componentes e do habitáculo. No caso dos híbridos, o ponto crítico é o algoritmo de distribuição de carga entre o motor a combustão e o elétrico, evitando falhas de performance sob temperaturas negativas.

Nesse cenário, as marcas Tenet e Jeland têm se destacado por adaptar seus modelos especificamente para as condições severas do mercado russo, buscando estabilidade operacional mesmo em picos de frio.

Desempenho em testes extremos

A aplicação prática dessas tecnologias é observável em modelos como o Changan Deepal G318. Em testes realizados a -30 °C, o híbrido chinês manteve a operação do conjunto motriz sem interrupções, com a climatização respondendo rapidamente para estabilizar a temperatura interna.

Outro dado relevante surge na análise da autonomia. A queda de rendimento da bateria no inverno é uma característica física do transporte eletrificado, mas a magnitude dessa perda varia conforme a eficiência do projeto. O Li Auto L9 Ultra, em testes conduzidos pelo portal Autohome sob temperaturas entre -15 °C e -20 °C, percorreu 164,7 km operando exclusivamente no modo elétrico.

Esse número representa aproximadamente 70% da autonomia declarada pelo fabricante. Para um crossover de grande porte e massa elevada, a manutenção de sete décimos da carga útil em condições congelantes indica um sistema de gestão energética robusto, reduzindo a incerteza do condutor sobre a autonomia real em trajetos urbanos ou rodoviários durante o inverno.