Toyota Snowhunter: Esteiras substituem pneus em cinco modelos para reduzir pressão no solo

A Toyota apresentou a linha Snowhunter, um conjunto de cinco veículos — as picapes Tacoma e Tundra e os SUVs Sequoia, Land Cruiser e 4Runner — transformados para operar em cenários de neve profunda. O núcleo da modificação reside na substituição dos pneus por sistemas de esteiras com acabamento em pó branco, uma solução de engenharia que altera drasticamente a distribuição de peso sobre o terreno. Ao expandir a área de contato com a superfície, o veículo reduz a pressão exercida por centímetro quadrado, impedindo que a máquina afunde onde pneus convencionais, mesmo os de tração, perderiam a aderência.

Photo: Wikipedia by Nissangeniss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Land Cruiser Prado 250

A dinâmica do conjunto e as compensações

Para viabilizar a instalação das esteiras, a engenharia da Toyota não se limitou à troca das rodas. Foi necessária uma revisão da suspensão, integrando kits de elevação (lift) e componentes da divisão TRD. O resultado é um aumento perceptível na altura livre do solo, essencial para que o chassi não atue como âncora ao enfrentar volumes acumulados de neve. Se por um lado o ganho de flutuação e tração é absoluto, a contrapartida reside na alteração da dinâmica de condução e na perda de eficiência em superfícies pavimentadas, tornando esses veículos ferramentas puramente especializadas.

Configurações por aplicação

Cada modelo da série foi adaptado para uma função logística distinta. A Tundra atua como base móvel de expedição, equipando-se com braços de suspensão forjados TRD e uma plataforma de carga rebatível para facilitar o embarque de equipamentos volumosos. O 4Runner, focado em deslocamentos longos por estradas congeladas, recebeu estribos reforçados e um amplo box de carga externo.

O Land Cruiser foi configurado para a superação de obstáculos severos, priorizando a integridade estrutural com proteção adicional no assoalho e suportes específicos para esquis. Já o Sequoia traduz a versatilidade do transporte de passageiros para o ambiente glacial, combinando a placa de proteção TRD com estribos de alumínio fundido e sistemas de bagagem ampliados para a montagem de acampamentos remotos.

Embora a Toyota tenha confirmado que a série Snowhunter não entrará em produção comercial, o projeto serve como laboratório. A marca planeja filtrar essa experiência para disponibilizar, em modelos de série, os acessórios de proteção, fixações e sistemas de bagagem testados nestes protótipos.