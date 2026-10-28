Híbrido com autonomia elétrica: estratégia da Nissan eleva padrão de veículos acessíveis

O Nissan NX7 chega ao mercado chinês com um preço inicial estimado em 150.000 yuans (aproximadamente 2 milhões de rublos). Embora a cifra sugira competitividade frente aos rivais locais, a estratégia da marca foca em transportar características de segmentos de luxo para um veículo de entrada, transferindo o valor do preço para a experiência a bordo.

Photo: commons.wikimedia.org by KitsuneDP, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Nissan N7

O valor do conforto versus o custo de posse

O principal argumento de venda reside no interior: 90% das superfícies utilizam materiais macios, complementados por uma iluminação LED de 256 cores. O destaque tecnológico são os bancos dianteiros com algoritmos de IA, que ajustam a anatomia do assento e a distribuição de pressão conforme a postura e o tempo de viagem, além de oferecerem massagem em 12 pontos, ventilação, aquecimento e função de reclinagem total para descanso.

A interface digital é robusta, composta por uma tela central de 17,3 polegadas, painel de instrumentos de 10,25 polegadas e um Head-Up Display (HUD) de 55 polegadas com Realidade Aumentada para navegação. O sistema é complementado por inteligência artificial para comandos de voz, som com 12 alto-falantes e dois carregadores sem fio.

Dinâmica híbrida e a armadilha das versões

Mecanicamente, o crossover utiliza um conjunto híbrido: motor 1,5 aspirado de 99 cv auxiliado por um motor elétrico de até 231 cv. A bateria de 40,9 kWh permite uma autonomia de até 225 km em modo puramente elétrico, equilibrando a eficiência urbana com a versatilidade do motor a combustão.

Contudo, a viabilidade do projeto para o comprador depende da escolha da versão. O pacote de segurança avançada, que inclui o sensor LiDAR e assistentes de condução autônoma para cidades e estacionamentos, está restrito às versões topo de linha. Quem opta pelo preço de entrada recebe o conforto interno e a economia do híbrido, mas abre mão da tecnologia de ponta em segurança.

Na prática, para que o NX7 entregue todo o seu potencial tecnológico, o consumidor precisará investir em configurações superiores, o que eleva o custo final e aproxima o veículo do teto da faixa de preços, alterando a percepção inicial de "custo-benefício".