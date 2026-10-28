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Lamborghini Revuelto SV troca potência bruta por precisão dinâmica

Carros

O Lamborghini Revuelto SV propõe uma mudança de paradigma na linhagem Super Veloce. Enquanto as versões SV anteriores costumavam priorizar a força bruta, a nova iteração foca na precisão cirúrgica e na estabilidade dinâmica, transformando o hipercarro em uma ferramenta de pista mais controlada e eficiente.

Lamborghini Revuelto
Photo: commons.wikimedia.org by Maxhdtenda, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Lamborghini Revuelto

O coração do veículo permanece o V12 de 6,5 litros com 814 cv, mas a arquitetura híbrida recebeu atualizações críticas. A capacidade da bateria saltou de 4 para 7 kWh, o que permitiu que os três motores elétricos elevassem sua entrega de 187 cv para 254 cv. Na prática, essa alteração resulta em uma potência combinada de 1.050 cv e torque de 1.051 Nm, com um ganho de tração perceptível nas saídas de curvas fechadas, onde o eixo dianteiro atua puxando o carro com vigor.

Apesar dos esforços de redução de peso no chassi e na carroceria, a bateria maior anulou a dieta do veículo. Com cerca de 1.950 kg, a massa do SV permanece equivalente à do modelo padrão.

Aerodinâmica e Engenharia de Chassi

A estética do SV é rigorosamente funcional. O conjunto formado pelo para-choque dianteiro agressivo, o splitter profundo e a asa traseira fixa eleva a força descendente (downforce) em 80% em relação ao Revuelto base. Esse ganho de aderência ocorre ao custo da velocidade final, que recua de 217 para 214 mph devido ao maior arrasto aerodinâmico.

No setor de suspensão, a Lamborghini substituiu os amortecedores magnetorreológicos adaptativos por componentes passivos com ajuste manual, além de recalibrar a geometria da traseira. O sistema de frenagem utiliza discos carbono-cerâmicos Brembo CCM-R Plus (16,5 polegadas na frente e 16,1 atrás), calçados por pneus de pista Bridgestone Potenza Race R, com medidas 265/35ZR-20 (dianteiros) e 345/30ZR-21 (traseiros).

Comportamento Dinâmico e Performance

Testes realizados no circuito de Vallelunga, na Itália, revelam a estabilidade do conjunto. O Revuelto SV absorve irregularidades e zebras sem perder a trajetória em trechos sinuosos de alta velocidade. A combinação do torque vetorial no eixo dianteiro, a direção nas quatro rodas e o alto nível de grip permite que o condutor corrija erros de entrada em curva e atinja o ápice com precisão.

No modo Corsa, a nova função Pilota oferece um controle de tração em cinco estágios, permitindo a exploração do limite do veículo com uma margem de segurança calculada. A frenagem é descrita como consistente, mantendo a pressão e a resposta do pedal mesmo após sucessivas voltas rápidas.

Interface e Posicionamento de Mercado

Nem todos os detalhes são isentos de críticas. A ergonomia do seletor Pilota no volante apresenta resposta lenta e, devido ao posicionamento, pode causar acionamentos acidentais dos limpadores de para-brisa durante a condução intensa. Outro ponto de atenção é a temperatura dos escapamentos, situados na altura da cintura e que irradiam calor intenso mesmo a dois metros de distância.

Com preço estimado em 753 mil dólares — aproximadamente 140 mil dólares acima da versão padrão -, o Revuelto SV limita sua exclusividade a 1.963 unidades. Entre as opções de personalização, destacam-se os bancos de corrida com encosto fixo e posição rebaixada, que otimizam o espaço interno acima da cabeça.

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Author`s name Petr Ermilin
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