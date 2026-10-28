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Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto

Carros

Mitsubishi prepara a revelação do Outlander Diamond Trail Edition na feira SEMA, apresentando o que será descrito como o crossover mais robusto da história do modelo. Lançado para o ano-modelo de 2028, o veículo é projetado especificamente para aqueles que necessitam de capacidades off-road reais, superando as limitações das versões urbanas convencionais.

Mitsubishi Triton
Photo: Own work by Ethan Llamas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mitsubishi Triton

Mecânica e capacidade de trilha

O avanço técnico central reside na nova modalidade "Rock", que redistribui a tração para minimizar o patinamento dos pneus e ativa automaticamente o controle de descida. Para garantir que o veículo não atrase no solo nem arraste-se sobre obstáculos, a geometria dos para-choques dianteiro e traseiro foi redesenhada, aumentando significativamente os ângulos de entrada e saída. O conjunto roda-pneus passa a contar com rodas de liga leve preta de 18 polegadas equipadas com pneus all-terrain Nexen Roadian ATX, complementando a estética com uma grade dianteira preta fosca, alargadores de rodas e barras de teto elevadas. A cor exclusivo para esta edição será o verde metálico "Trail Green".

Cabine e posicionamento estratégico

No interior, o foco migra para durabilidade e estética de veículo utilitário, com bancos em cinza escuro detalhados com costuras em tom cáqui e acabamentos em preto fosco e material satinado. Logotipos "Diamond Trail Edition" nos encostos, tapetes e forros das portas reforçam a identidade da versão, conectando o símbolo do diamante da marca à imagem de esquiador. Este lançamento integra a estratégia "Momentum 2030", voltada para fortalecer a presença da Mitsubishi na América do Norte por meio de veículos mais resistentes e preparados para terrenos variados. Na SEMA, três variações do Diamond Trail serão exibidas, permitindo avaliar os limites de modificação da plataforma.

Custo e escolha de mercado

Embora os preços exatos ainda não tenham sido anunciados, considerando que a versão Trail Edition do ano-modelo 2027 inicia em torno de US$ 42.500, estima-se que o Diamond Trail Edition de 2028 ultrapasse a marca de US$ 45.000. O comprador enfrenta a decisão de pagar o acréscimo por uma preparação de fábrica para trilhas. Diferentemente das versões básicas, que muitas vezes perdem visibilidade frente aos concorrentes no segmento de SUVs compactos, o Diamond Trail Edition oferece ferramentas concretas para uso fora do asfalto, reposicionando o Outlander da categoria de transporte familiar para o de veículo utilitário para lazer ativo.

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Author`s name Petr Ermilin
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