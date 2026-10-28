Versão mais dura do Outlander: edição especial chega à SEMA e reposiciona modelo para uso fora do asfalto

Mitsubishi prepara a revelação do Outlander Diamond Trail Edition na feira SEMA, apresentando o que será descrito como o crossover mais robusto da história do modelo. Lançado para o ano-modelo de 2028, o veículo é projetado especificamente para aqueles que necessitam de capacidades off-road reais, superando as limitações das versões urbanas convencionais.
O avanço técnico central reside na nova modalidade "Rock", que redistribui a tração para minimizar o patinamento dos pneus e ativa automaticamente o controle de descida. Para garantir que o veículo não atrase no solo nem arraste-se sobre obstáculos, a geometria dos para-choques dianteiro e traseiro foi redesenhada, aumentando significativamente os ângulos de entrada e saída. O conjunto roda-pneus passa a contar com rodas de liga leve preta de 18 polegadas equipadas com pneus all-terrain Nexen Roadian ATX, complementando a estética com uma grade dianteira preta fosca, alargadores de rodas e barras de teto elevadas. A cor exclusivo para esta edição será o verde metálico "Trail Green".
No interior, o foco migra para durabilidade e estética de veículo utilitário, com bancos em cinza escuro detalhados com costuras em tom cáqui e acabamentos em preto fosco e material satinado. Logotipos "Diamond Trail Edition" nos encostos, tapetes e forros das portas reforçam a identidade da versão, conectando o símbolo do diamante da marca à imagem de esquiador. Este lançamento integra a estratégia "Momentum 2030", voltada para fortalecer a presença da Mitsubishi na América do Norte por meio de veículos mais resistentes e preparados para terrenos variados. Na SEMA, três variações do Diamond Trail serão exibidas, permitindo avaliar os limites de modificação da plataforma.
Embora os preços exatos ainda não tenham sido anunciados, considerando que a versão Trail Edition do ano-modelo 2027 inicia em torno de US$ 42.500, estima-se que o Diamond Trail Edition de 2028 ultrapasse a marca de US$ 45.000. O comprador enfrenta a decisão de pagar o acréscimo por uma preparação de fábrica para trilhas. Diferentemente das versões básicas, que muitas vezes perdem visibilidade frente aos concorrentes no segmento de SUVs compactos, o Diamond Trail Edition oferece ferramentas concretas para uso fora do asfalto, reposicionando o Outlander da categoria de transporte familiar para o de veículo utilitário para lazer ativo.
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