Mercedes-Benz C350 2027 recebe motor M254 EVO com compressor elétrico

Na linha do Mercedes-Benz C-Class de 2027, surge uma distinção técnica inusitada sob o mesmo código de modelo: o C300 e o C350, embora compartilhem a identidade visual, escondem arquiteturas de propulsão e lógica de gerenciamento significativamente diferentes. Enquanto o C300 permanece praticamente inalterado em relação à versão 2026, o C350 integra um pacote de melhorias que redefine sua resposta dinâmica, sem alterar o exterior.

Photo: commons.wikimedia.org by OWS Photography, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Mercedes-Benz C300

O coração da mudança reside no motor M254, que recebeu a denominação EVO. A intenção física dessa modificação é eliminar o turbo lag (atraso na resposta do turbo) e criar uma reserva de potência de curta duração através da integração de um compressor elétrico. Ambos os motores, o básico M254 e o novo EVO, são quatro cilindros em linha de 2.0 litros, com potência nominal oficial de 255 cv e torque de 400 Nm. Contudo, o EVO apresenta uma sutil redução no volume de cilindrada, de 1999 para 1991 cm³. O diferencial crucial é o novo compressor elétrico, que mantém a pressão de sobrealimentação em baixas rotações, quando o turbocompressor tradicional ainda não atingiu o regime operacional, garantindo uma resposta instantânea à aceleração.

Comportamento dinâmico e transmissão

Um efeito adicional vem da função overboost: por até 20 segundos, o sistema entrega 282 cv, um acréscimo de 27 cv acima da potência nominal. O Mercedes-Benz declara uma aceleração de 0 a 96 km/h em 5,8 segundos para o C350. Este número parece conservador quando comparado à versão anterior C300 4Matic, que alcançava a mesma marca em 5,3 segundos, sugerindo que o novo C350 tende a ser mais rápido.

Na prática, o comportamento em estrada depende fortemente da calibração. No modo Comfort, a caixa de câmbio automática de nove velocidades tende a manter rotações baixas, suavizando a percepção do ganho de potência. Já no modo Sport, o motor torna-se mais ágil, especialmente na faixa inferior de RPM, onde o compressor elétrico atua ativamente. A suspensão manteve sua estrutura multiclink, sem alterações mecânicas estruturais, e o chassi utiliza pneus 225/40R19 na frente e 255/35R19 atrás, especificamente os modelos de verão Pirelli P Zero PZ4 no veículo de teste.

Os amortecedores foram recalibrados para melhorar a manobrável, embora o fabricante afirme preservar o conforto em longas distâncias. Em asfalto liso, como o europeu, a diferença entre os modos é perceptível como uma leve mudança no controle da rolagem. No entanto, a avaliação definitiva do conforto em pavimento irregular, típico de muitas estradas americanas com buracos e deformações, ainda aguarda testes específicos.

Dirigibilidade e interface interna

O carro de teste foi equipado com direção traseira ativa (four-wheel steering), uma função que, por enquanto, não está disponível para o mercado dos EUA. Na Europa, essa tecnologia altera a retroação do volante: no modo Comfort, a direção parece mais isolada do asfalto, enquanto no modo Sport a conexão com a estrada melhora, mas a informação total de aderência dos pneus ainda não é totalmente transmitida ao condutor. É provável que os veículos sem direção traseira ativa apresentem uma dinâmica diferente.

O interior passou por mudanças significativas que respondem a críticas anteriores. Os sensores capacitivos no volante, que geraram insatisfação, foram substituídos por botões físicos para controle de volume e cruzeiro. Mais importante é a adoção do sistema operacional MB. OS. Esta atualização abre caminho para a implementação de inteligência artificial, atualizações over-the-air (OTA) e funções expandidas do assistente virtual.

Entre os novos recursos, destaca-se o projetor de realidade aumentada, emprestado do S-Class, e o farol adaptativo que escurece seletivamente partes do feixe de luz em contra-luz, mantendo a intensidade geral. O sistema de som Burmester agora conta com 15 alto-falantes e suporte a Dolby Atmos.

As estratégias de mercado indicam que o C300 e o C350 coexistirão até o início de 2027, quando a versão base C300 deixará de ser fabricada. O preço de partida do C300 é de US$ 51.500, enquanto o C350 deve custar cerca de US$ 53.000. A opção de tração integral 4Matic teve seu preço aumentado para US$ 2.000. Apesar do custo elevado, o C350 oferece um conjunto de melhorias substanciais que o torna a escolha mais atraente para aqueles que buscam desempenho e tecnologia atualizada na linha C-Class.