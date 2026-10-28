BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive

O novo BMW X5 2027, construído sobre a plataforma comum ao elétrico iX5, mantém na versão 40 xDrive sua identidade com um motor a combustão. O destaque do modelo é o motor B58, um seis cilindros em linha turbo de 3,0 litros, que entrega 394 cv e 580 Nm de torque. Testes realizados em Orange County, na Califórnia, indicam que, apesar da radical mudança de design com a linguagem Neue Klasse, o veículo preserva seu papel como um dos SUVs mais dinâmicos da categoria, mantendo a precisão de direção que caracteriza a marca.

Photo: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BMW X5

Comportamento dinâmico e eficiência

A resposta do conjunto motriz é fluida, com o torque máximo disponível a partir de apenas 1.980 rpm, o que facilita as arrancadas iniciais. No entanto, o peso do veículo, que ultrapassa 2.260 kg, mitiga a sensação de potência bruta; para alcançar a faixa de rotações onde a aceleração se torna mais perceptível, é necessário girar o motor acima de 5.500 rpm. A transmissão automática de oito velocidades da ZF atua de forma competente no modo automático, embora exiba uma leve lentidão nas trocas de marcha quando operada pelos pedais no volante.

A suspensão adaptativa Professional, com pneumáticos nas duas eixos e controle ativo de inclinação lateral, equilibra conforto e estabilidade. Em comparação com a versão elétrica, o X5 a gasolina, por ser mais leve, trata melhor as imperfeições do asfalto e transita com maior suavidade por trechos irregulares. Em estradas sinuosas, como as found in the canyons da região, o carro demonstra alta precisão na direção e mínimos ângulos de inclinação corporal. Essa configuração, aliada ao sistema de direção das rodas traseiras, confere ao SUV uma agilidade surpreendente para seus dimensões externas.

O ponto onde a inércia da massa se faz notar com mais clareza é o sistema de frenagem. Os testes indicam que é necessária uma pressão consideravelmente maior no pedal do que o habitual para obter uma desaceleração eficiente, evidenciando o peso do conjunto durante a redução de velocidade.

Habitáculo e interface de usuário

A filosofia Neue Klasse migrou a maior parte das funções para o ambiente digital. A central de 17,9 polegadas agora comanda a climatização e as configurações da suspensão. Embora o tempo de resposta do sistema seja rápido, a ergonomia sofreu um retrocesso funcional: ajustes como a alteração da firmeza dos amortecedores exigem três etapas sequenciais no menu, o que adiciona fricção ao processo de condução.

Um dos elementos mais bem-resolvidos é o Panoramic iDrive, um display projetado que se estende por quase toda a largura inferior do para-brisa. A informação é organizada hierarquicamente: velocidade e autonomia para o condutor, navegação e multimídia ao centro e dados secundários para o passageiro. Essa disposição cria uma sensação de controle integrado ao veículo, embora seja parcialmente contrastada pelo design do volante, que recorre a um excesso de botões sensíveis ao toque.

Posicionamento no mercado

O BMW X5 2027 mantém sua competitividade ao equilibrar luxo e desempenho. Com preço base de US$ 73.550, ele se posiciona abaixo do Porsche Cayenne e acima do Genesis GV80, oferecendo um caráter de pilotagem mais expressivo em relação ao rival coreano. A funcionalidade é reforçada pelo porta-malas com capacidade de 760 litros e pela capacidade de reboque de até 3,5 toneladas.