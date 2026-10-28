Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

BMW X5 2027 mantém motor B58 de 394 cv na versão 40 xDrive

Carros

O novo BMW X5 2027, construído sobre a plataforma comum ao elétrico iX5, mantém na versão 40 xDrive sua identidade com um motor a combustão. O destaque do modelo é o motor B58, um seis cilindros em linha turbo de 3,0 litros, que entrega 394 cv e 580 Nm de torque. Testes realizados em Orange County, na Califórnia, indicam que, apesar da radical mudança de design com a linguagem Neue Klasse, o veículo preserva seu papel como um dos SUVs mais dinâmicos da categoria, mantendo a precisão de direção que caracteriza a marca.

BMW X5
Photo: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
BMW X5

Comportamento dinâmico e eficiência

A resposta do conjunto motriz é fluida, com o torque máximo disponível a partir de apenas 1.980 rpm, o que facilita as arrancadas iniciais. No entanto, o peso do veículo, que ultrapassa 2.260 kg, mitiga a sensação de potência bruta; para alcançar a faixa de rotações onde a aceleração se torna mais perceptível, é necessário girar o motor acima de 5.500 rpm. A transmissão automática de oito velocidades da ZF atua de forma competente no modo automático, embora exiba uma leve lentidão nas trocas de marcha quando operada pelos pedais no volante.

A suspensão adaptativa Professional, com pneumáticos nas duas eixos e controle ativo de inclinação lateral, equilibra conforto e estabilidade. Em comparação com a versão elétrica, o X5 a gasolina, por ser mais leve, trata melhor as imperfeições do asfalto e transita com maior suavidade por trechos irregulares. Em estradas sinuosas, como as found in the canyons da região, o carro demonstra alta precisão na direção e mínimos ângulos de inclinação corporal. Essa configuração, aliada ao sistema de direção das rodas traseiras, confere ao SUV uma agilidade surpreendente para seus dimensões externas.

O ponto onde a inércia da massa se faz notar com mais clareza é o sistema de frenagem. Os testes indicam que é necessária uma pressão consideravelmente maior no pedal do que o habitual para obter uma desaceleração eficiente, evidenciando o peso do conjunto durante a redução de velocidade.

Habitáculo e interface de usuário

A filosofia Neue Klasse migrou a maior parte das funções para o ambiente digital. A central de 17,9 polegadas agora comanda a climatização e as configurações da suspensão. Embora o tempo de resposta do sistema seja rápido, a ergonomia sofreu um retrocesso funcional: ajustes como a alteração da firmeza dos amortecedores exigem três etapas sequenciais no menu, o que adiciona fricção ao processo de condução.

Um dos elementos mais bem-resolvidos é o Panoramic iDrive, um display projetado que se estende por quase toda a largura inferior do para-brisa. A informação é organizada hierarquicamente: velocidade e autonomia para o condutor, navegação e multimídia ao centro e dados secundários para o passageiro. Essa disposição cria uma sensação de controle integrado ao veículo, embora seja parcialmente contrastada pelo design do volante, que recorre a um excesso de botões sensíveis ao toque.

Posicionamento no mercado

O BMW X5 2027 mantém sua competitividade ao equilibrar luxo e desempenho. Com preço base de US$ 73.550, ele se posiciona abaixo do Porsche Cayenne e acima do Genesis GV80, oferecendo um caráter de pilotagem mais expressivo em relação ao rival coreano. A funcionalidade é reforçada pelo porta-malas com capacidade de 760 litros e pela capacidade de reboque de até 3,5 toneladas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Receitas e Culinária
Cozinha de emergência para dias corridos: a técnica que transformou o aproveitamento do repolho caseiro
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Carros
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Desporto
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Crisis e continuidade: o futuro do bolsonarismo após a fuga de Flávio para Miami Lubov Lulko Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Salinidade recorde no Mar de Azov abre caminho para a colonização de tubarões e raias
Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
últimos materiais
Gothic Brunette: estrutura de tons frios em nível 3 ou 4
Tablet de louça não dissolve: verifique o bloqueio físico antes de chamar técnico
Nacala ganhou nova rota: Ethiopian Airlines liga o norte de Moçambique à Etiópia
Flávio Dino determina inquérito da PF sobre interferência estrangeira em eleições brasileiras
Raiz opaca já no dia seguinte: o detalhe do processo que ninguém nota
Soba com edamame e vinagrete: receita pronta em 20 minutos
Rússia direciona mais de 80% das exportações industriais não energéticas para parceiros
Kakay Shurpe: sopa chuvash usa fervura dupla para caldo límpido sem refogados
Justiça do Trabalho bloqueia ataques a funcionários por demonstrarem gesto L
Elite financeira lucra com a causa e a solução da crise climática
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.