Aposta chinesa da Volkswagen: novo elétrico ameaça a dominância absoluta no segmento de sedãs

A Volkswagen introduziu no mercado chinês o ID. Unyx 09, um fastback elétrico projetado para competir diretamente com a Tesla Model 3. O veículo se posiciona estrategicamente através de um custo de entrada de 179.900 yuans, combinando um preço competitivo com a adoção de uma arquitetura de 800 volts e a promessa de autonomia que chega a 755 km.

Photo: commons.wikimedia by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen ID.5

Desempenho e Eficiência Energética

A dinâmica do ID. Unyx 09 é definida por duas configurações de propulsão. A versão de entrada, equipada com um único motor, entrega 313 cv. Já a variante com tração integral soma um segundo motor de 190 cv, totalizando 503 cv de potência. Ambas as versões compartilham a mesma bateria de quase 92 kWh, o que permite um alcance operacional situado entre 705 km e 755 km, dependendo da configuração.

O diferencial técnico reside na capacidade de recarga ultrarrápida. A bateria suporta correntes que superam em cinco vezes a sua capacidade nominal, permitindo que a carga suba de 10% a 80% em aproximadamente 12 minutos. Na prática, 10 minutos de conexão são suficientes para recuperar 500 km de autonomia, reduzindo a dependência de longas esperas em rodovias.

Inteligência e Dinâmica de Rodagem

A arquitetura eletrônica e os sistemas de assistência ao condutor são providos pela Xpeng. O conjunto inclui um processador e um modelo de IA que analisam o tráfego de forma proativa, permitindo a memorização de até 10 rotas de 100 km cada. O sistema executa a condução automática em fluxo urbano e manobras de estacionamento mesmo em locais sem marcações viárias.

O comportamento dinâmico é sustentado por uma suspensão pneumática de câmara dupla, que ajusta a rigidez e a altura do chassi. O sistema opera em conjunto com amortecedores adaptativos e um scanner de superfície, que antecipa irregularidades no piso para ajustar a suspensão antes do impacto. A presença de pneumática em um veículo abaixo de 200.000 yuans desloca o padrão de conforto e estabilidade para um patamar superior ao de seus concorrentes diretos nesta faixa de preço.

Interface e Recursos Visuais

No aspecto óptico, o modelo utiliza faróis de LED com função de projeção, capazes de desenhar limites de faixas ou dimensões do veículo no asfalto. O interior é dominado por um display de projeção de 85 polegadas com realidade aumentada, integrado a um sistema multimídia regido por inteligência artificial.

Com esse conjunto, a Volkswagen transpõe recursos tipicamente reservados a segmentos premium para um modelo de massa, focando na entrega de tecnologia de ponta sob um custo de aquisição acessível.