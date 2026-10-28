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Toyota apresenta o protótipo GR Yaris M Concept com motor central e tração integral

Carros

Toyota apresentou o GR Yaris M Concept, um protótipo de pista que redefine a arquitetura do hatchback. A mudança estrutural central consiste no deslocamento do conjunto motor-transmissão para atrás da cabine do motorista. Essa alteração não é apenas estética ou de layout: ela reconfigura a distribuição de massas do veículo. Segundo a engenharia da montadora, esse rearranjo elimina a insuficiência de dirigibilidade — a tendência a understeer — que limitava o desempenho da versão de série em curvas de alta velocidade.

Toyota GR Yaris
Photo: commons.wikimedia.org by TTTNIS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Toyota GR Yaris

Mecânica e equilíbrio

Ao posicionar o bloco e a caixa de câmbio mais próximos ao centro geométrico do corpo do carro, mas atrás do assento, o conceito busca um equilíbrio de peso mais rigoroso. Para os desenvolvedores, esse parâmetro era o gargalo da plataforma original. O motor é um quatro-cilindros turbo de 2,0 litros, projetado especificamente para aplicações esportivas. A Toyota não oficializou os números de potência, mas fontes apontam para duas variantes possíveis: uma de 400 cavalos e outra de 600 cavalos. Na transmissão, o protótipo abandona o câmbio automático de oito velocidades em favor de uma caixa manual de seis marchas. O volante está à esquerda, um indício claro de que o desenvolvimento prioriza mercados onde essa configuração é padrão, como os Estados Unidos e a Europa.

Limitações e perspectivas

É fundamental distinguir o conceito de um carro de rua. O GR Yaris M Concept serve como um banco de teste para validar a chassi e o motor sob condições extremas, e não representa um modelo pronto para produção em massa. A empresa permanece cautelosa quanto às especulações de que esta plataforma dará origem a um novo MR2 ou ao renascimento do Celica. No entanto, a lógica técnica por trás da arquitetura de tração central (mid-engine) provavelmente será a base para futuros projetos. O Celica é visto como um candidato natural para adotar essa estrutura, possivelmente com um sistema de tração integral que permita transferir até 50% a 80% do torque para o eixo traseiro. Há também a previsão de que uma versão de produção futura possa incorporar um sistema híbrido, mantendo o motor 2.0 como elemento central da cadeia cinemática.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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