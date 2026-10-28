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Ford solicita patente de veículo que se reposiciona para bloquear roubo de rodas e carga

Carros

A Ford depositou nos Estados Unidos uma solicitação de patente que descreve um veículo capaz de alterar a própria posição de estacionamento ao detectar ameaças externas. O objetivo não é apenas vigiar o carro, mas modificar a configuração física do ambiente para dificultar ações como o roubo de rodas, a remoção do catalisador ou o acesso indevido à carga.

Парковка с автомобилями Ford
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Парковка с автомобилями Ford

O mecanismo parte da análise de estímulos externos. O sistema identifica padrões específicos de comportamento, como uma pessoa inspecionando as janelas, outro veículo circulando repetidamente ao redor do automóvel ou a ausência de outros carros em uma área de estacionamento previamente ocupada. Diante desses gatilhos, o carro executa manobras autônomas para se reposicionar de acordo com uma estratégia de proteção predefinida.

Geometria como barreira física

A engenharia proposta utiliza a posição do chassi para criar obstáculos mecânicos. Uma das estratégias descritas envolve estacionar o veículo entre dois objetos imóveis, como muros ou outros automóveis, com a menor folga possível. Esse alinhamento impede a aproximação de um macaco hidráulico, ferramenta essencial para a remoção de rodas, pois o espaço lateral é insuficiente para a instalação do equipamento.

Outro método prevê o posicionamento em superfícies inclinadas ou irregulares. A instabilidade gerada por esse cenário aumenta a complexidade da instalação de dispositivos de elevação. Para modelos equipados com suspensão pneumática, a aplicação pode baixar o chassi ao nível mínimo do solo, reduzindo o vão de escape e dificultando o acesso a componentes inferiores, como o catalisador de gases.

Bloqueio do acesso à carga

Quando a ameaça recai sobre o conteúdo do porta-malas ou da caçamba de picapes, o sistema pode mover o veículo para encostar o corpo rígido em uma parede. Esse contato físico impede o movimento completo das portas traseiras ou da caçamba, tornando a abertura impossível sem antes recuar o carro. A mesma lógica de encaixe dimensional pode ser aplicada para proteger conjuntos de iluminação de alto valor, exigindo, no entanto, um cálculo preciso da distância entre os obstáculos para fixar simultaneamente a parte dianteira e traseira do veículo.

Em uma variante com menor grau de automação, o software não executa a manobra, mas recomenda ao motorista o melhor ângulo e localização para estacionar. O condutor, antes de abandonar o veículo, seleciona a prioridade de proteção: seja a segurança das rodas ou a integridade dos itens no compartimento de carga.

A tecnologia permanece no estágio de solicitação de patente. A aprovação do registro não garante que a funcionalidade será incluída nos modelos de produção em série. Até que seja adotada, qualquer movimento independente de um veículo estacionado continua sendo um fenômeno raro, embora a infraestrutura lógica para essa defesa posicional já esteja documentada no pedido submetido ao USPTO.

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Author`s name Petr Ermilin
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