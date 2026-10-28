Brabus revela picape P 900 Rocket Edition limitada a dez unidades

Na cena do automóvel de luxo, onde a função raramente precede a forma, a Brabus apresentou o P 900 Rocket Edition. Trata-se de uma interpretação única e limitada a dez unidades do Mercedes-AMG G 63 (geração W465), transformada em uma picape com uma proposta que desafia a lógica utilitária: não é um veículo de carga pesada, mas uma demonstração de como dinâmica máxima e exclusividade absoluta podem conviver com uma silhueta atípica. No mercado alemão, o preço de 847.000 euros reflete não apenas os materiais, mas a raridade de um projeto que converte um ícone off-road em um objeto de alta performance rodoviária.

Photo: commons.wikimedia.org by Mr.choppers, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Mercedes-Benz G63

A arquitetura do inusitado

A transformação do SUV em picape exige uma engenharia que vai além de simples modificações estéticas. O veículo foi alongado em 50 centímetros, atingindo 5,38 metros de comprimento total. Atrás da cabine de quatro portas, encontra-se uma plataforma com caixas laterais de fibra de carbono e piso em madeira de teca. Detalhes como os compartimentos estanques e trancáveis nas laterais sugerem um uso prático, mas a presença das rodas forjadas de 24 polegadas, do aerofólio Widestar e da abundância de elementos em carbono revela a verdadeira intenção: o P 900 Rocket Edition é pensado para a velocidade e o impacto visual, não para o trabalho pesado.

A suspensão adaptativa permite uma redução do vão livre do solo em cerca de 45 milímetros, uma manobra técnica que prioriza a estabilidade em alta velocidade sobre a capacidade de transitar por terrenos irregularidade. Essa escolha técnica confirma o perfil do carro: um atleta de asfalto que, ocasionalmente, transporta carga, mas cuja essência está na resposta imediata e na precisão dinâmica.

Força contida e elegância mecânica

O coração do P 900 Rocket Edition é um motor V8 biturbo de 4,5 litros, derivado do bloco original de 4,0 litros, porém com turbinas mais eficientes, um virabrequim específico e um sistema de escape redesenhado. O resultado é uma potência de 900 cavalos e um torque máximo de 1.250 Nm. Contudo, a eletrônica limita o torque disponível à transmissão em 1.050 Nm, uma medida de preservação do sistema de tração integral original e do câmbio automático de nove marchas. Essa contenção consciente é o que permite que o veículo acelere de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos, com velocidade máxima limitada a 280 km/h. O foco está claro: desempenho de supercarro em uma plataforma de peso considerável, sem comprometer a durabilidade dos componentes originais da Mercedes-AMG.

O interior como extensão do luxo

Dentro da cabine, a funcionalidade cede espaço à experiência sensorial. O acabamento combina couro preto e Alcantara, com detalhes em carbono e acentos vermelhos que rompem a sobriedade do ambiente. Um destaque particular é o display de teto para os passageiros traseiros, que exibe a velocidade e as acelerações (g-forces), transformando o ato de pilotar em um espetáculo de dados para quem viaja no fundo da picape. Essa escolha de design reforça a natureza do P 900 Rocket Edition: um objeto onde a tecnologia e o material estão a serviço da impressão e do status, e não da utilidade cotidiana. Para o comprador, a aquisição não é de uma ferramenta de trabalho, mas de uma peça única, onde cada detalhe, do teca ao torque limitado, serve para reforçar a exclusividade e a performance, criando um veículo que é, antes de tudo, uma declaração de intenção e gosto.