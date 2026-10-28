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Tenet Plus L4 prioriza previsibilidade mecânica e suspensão resistente em vez de tecnologia de ponta

Carros

O Tenet Plus L4 chega ao mercado russo posicionado como uma alternativa pragmática para quem busca um SUV compacto com arquitetura mecânica compreensível e desempenho suficiente para o uso diário. A proposta central do veículo não é a tecnologia de ponta, mas a previsibilidade de funcionamento, um traço que se confirma nas reações documentadas sobre sua dinâmica e resistência a pisos irregulares.

Серый внедорожник в городе
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серый внедорожник в городе

O ponto de partida técnico é o motor turbo de 1,5 litro com 147 cv. A escolha da injeção de combustível indireta (distribuída) é o detalhe que define seu perfil de uso. Diferentemente dos sistemas de injeção direta, essa configuração é menos sensível à qualidade da gasolina, permitindo o uso de combustível padrão como o AI-92. Para condutores que frequentemente se afastam de grandes centros urbanos, onde a inconsistência do abastecimento é uma variável real, essa característica técnica reduz um risco operacional significativo.

Associado à transmissão robótica de seis velocidades, o conjunto entrega um 0-100 km/h em menos de 9 segundos no modo "Esporte". As avaliações indicam que a troca de marchas é suave e previsível na condução normal. A resistência ao movimento só se torna perceptível para o motorista em acelerações extremas, situação em que os engates podem ser sentidos com mais nitidez. A ausência de travamentos ou atrasos na resposta da caixa é o que caracteriza a tranquilidade do conjunto na estrada.

A suspensão revela o temperamento real do carro ao enfrentar as imperfeições da malha viária russa. O sistema foi calibrado para uma resposta "densa", que absorve irregularidades sem permitir que o impacto chegue à cabine como um golpe brusco. Testes em estradas de terra desgastadas e sobre lombadas confirmam a capacidade de absorção (suspensão de alta energia) sem que ocorram batidas finais no fim do curso. Essa estabilidade em retas, sem a necessidade de correções constantes de direção, aponta para um chassi confiável em trajetos longos.

Contudo, a neutralidade do comportamento tem um custo na comunicação. O volante oferece pouca transparência sobre o que está acontecendo com os pneus no asfalto; o retorno de informação dos rodas é escasso. No modo "Esporte", o peso do volante aumenta de forma que avaliações consideram desproporcional, o que pode desconfortar motoristas que esperam leveza em manobras rápidas ou em manobras de estacionamento, embora a robustez seja o objetivo principal do projeto.

O interior segue uma lógica de ergonomia funcional, priorizando a leitura e o toque sobre a integração digital. Em vez de telas touch dominantes, o painel de instrumentos mantém agulhas físicas, garantindo legibilidade mesmo sob forte luz solar. Os controles essenciais, como o acionamento da transmissão, foram deslocados para uma alavanca atrás do volante, uma decisão de design que facilita a manobra em espaços estreitos. O sistema de infotainment suporta Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mantendo a conectividade necessária sem complexificar a interface física.

As omissões na lista de equipamentos são definidas pela prioridade de custo-benefício do projeto. O ar-condicionado é manual, mesmo nas versões topo de linha, com controle direto de fluxo e temperatura. Não há assistentes de condução avançados, como piloto automático adaptativo ou frenagem automática de emergência. No banco traseiro, falta o apoio de braço central e o aquecimento dos assentos é limitado apenas à parte inferior, sem cobrir o encosto. Em contrapartida, o pacote de conforto térmico para o motorista e passageiro dianteiro é eficiente, com aquecimento rápido dos assentos e do volante, essencial para o clima regional.

O Tenet Plus L4 consolida-se como uma ferramenta de mobilidade resistente. Ele não compete na categoria de luxo ou de tecnologia autônoma, mas oferece um equilíbrio mecânico sólido: um motor tolerante ao combustível, uma suspensão capaz de sobreviver a pistas precárias e um cabine intuitiva. Para o usuário que valoriza a durabilidade dos componentes e a previsibilidade do comportamento em diferentes condições de estrada, o modelo apresenta um perfil de resistência coerente com as exigências do mercado local.

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Author`s name Petr Ermilin
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