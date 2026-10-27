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China autoriza Xpeng a transportar passageiros em táxis autónomos Nível 4 em Cantão

Carros

A China acaba de dar um passo decisivo para a comercialização massiva de táxis autónomos ao autorizar a Xpeng a transportar passageiros em Cantão. Esta licença para a operação dos veículos Yoyo representa a fase final de testes antes do lançamento comercial em larga escala, permitindo que a fabricante valide o modelo de negócio em condições reais antes de o exportar para outros mercados.

Руль XPeng
Photo: commons.wikimedia.org by Matti Blume, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Руль XPeng

A diferença técnica entre as novas autorizações é notável. Enquanto a Xpeng opera com Nível 4 - onde o veículo circula sem qualquer intervenção humana em áreas delimitadas -, a Volkswagen, através da sua joint venture com a JAC Automobile Group, obteve licença em Hefei para testar o Nível 3. Neste último, o carro assume a condução, mas exige que o condutor esteja atento e pronto para retomar o controlo a qualquer momento.

Esta aceleração chinesa reflete-se nos números. De acordo com a Agência Internacional de Energia (AIE), a China já supera os Estados Unidos em capilaridade, operando serviços comerciais de robotáxis em 11 cidades, contra dez nos EUA. O objetivo do governo chinês é claro: a massificação da condução autónoma até 2030.

Para a Xpeng, a aposta no Nível 4 não é apenas tecnológica, mas estratégica. O CEO He Xiaopeng defende que saltar a etapa intermédia (o Nível 3) evita complicações regulatórias e de software desnecessárias. Além disso, a empresa já negocia com plataformas de transporte europeias para expandir o serviço para fora da Ásia.

Contudo, este salto tecnológico ocorre num momento de fragilidade financeira. A Xpeng viu os seus prejuízos líquidos disparar 173% no primeiro semestre, atingindo os 3,1 mil milhões de yuan (cerca de 416 milhões de euros), pressionada pelo corte de subsídios estatais e por uma guerra de preços feroz no mercado interno.

O cenário global coloca a Xpeng e a Baidu em rota de colisão com a Tesla, que planeia lançar o Cybercab ainda este ano, embora as receitas significativas só sejam esperadas para 2027. Segundo o Morgan Stanley, o mercado poderá atingir o valor de um bilião de dólares até 2040, prevendo que a viabilidade económica total — onde os serviços cobrem os custos operacionais — seja alcançada por volta de 2028.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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