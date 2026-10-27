Mudança radical na linha Jetour: a substituição estratégica que alterou os planos globais da marca

A Chery revelou a versão exportável do Jetour T2 Ultra, batizada de Traveller 7 no mercado chinês. A estreia global ocorreu no evento Jetour Global Technology Experience Day 2026. A estratégia da montadora é substituir o T2 atual nos mercados de direção à esquerda, como Malásia, Tailândia, Austrália e Reino Unido. A decisão técnica parte de uma limitação logística: produzir os dois modelos em linhas de montagem com ciclo completo (CKD) torna-se inviável devido às diferenças estruturais na carroceria e no interior. Assim, o T2 Ultra assume o lugar do modelo anterior nesses territórios. Para a direção à direita, a nova geração ainda não tem data confirmada, com previsão de chegada apenas em 2028. No Brasil e na Rússia, o cenário permanece inalterado: apenas a versão a combustão com tração integral está disponível localmente.

Photo: commons.wikimedia.org by Milhouse35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Jetour T2

Reconstrução da cabine e ergonomia

A principal mudança física no T2 Ultra reside na disposição dos controles e na arquitetura da carroceria. O seletor de marchas deixou o túnel central e migrou para atrás do volante. Essa operação libera a consola central, alterando a ergonomia do espaço intermediário entre o motorista e o passageiro. A nova frente do veículo incorpora uma grade com faixa de LED central e para-choques pintados na cor da lataria, abandonando o plástico preto que caracterizava o modelo anterior. Essa alteração estética busca dar uma aparência mais unificada ao conjunto.

Internamente, o sistema de infotainment recebeu um upgrade significativo. A tela central agora tem 15,6 polegadas com resolução 2,5K, operada por um processador Qualcomm Snapdragon 8255 com 24 GB de memória RAM. O painel de instrumentos digital mantém as 10,25 polegadas. O ganho de hardware é destinado a reduzir a latência em navegação e multimídia durante o uso cotidiano. As dimensões gerais permanecem próximas ao Traveller 7 chinês: 4,827 m de comprimento (incluindo o suporte na tampa do porta-malas), 2,006 m de largura e 1,875 m de altura. A distância entre eixos é de 2,80 m, com altura do solo de 205 mm. Os ângulos de ataque e saída são de 27° e 30°, respectivamente. O porta-liceiros tem capacidade para 70 litros, um volume que garante autonomia de deslocamento sem a necessidade de abastecimento frequente em rotas mistas.

Mecânica e a contrapartida da eletrificação

A oferta de propulsores globais se divide em dois caminhos: combustão pura e híbrido plug-in. A opção básica é um motor 1.5 de 184 cv e 290 Nm, acoplado a uma caixa de embreagem dupla com 7 marchas, com tração dianteira. A variante mais potente a combustão utiliza um 2.0 turbo de 254 cv e 390 Nm, associado a um automatizado de 8 marchas. É nesta configuração que o sistema de tração integral XWD é instalado, oferecendo a capacidade de tração necessária para terrenos irregulares e condições climáticas adversas.

O T2 Ultra híbrido adota a arquitetura i-DM, que combina um motor 1.5 turbo de 156 cv e 220 Nm com um motor elétrico de 307 cv e 330 Nm. A transmissão é um DHT (Dual Motor Transaxle). A restrição física mais importante nesta versão é a exclusividade da tração dianteira. O comprador que escolhe a eletrificação abre mão do eixo tracionado traseiro. Em troca, o veículo oferece duas opções de bateria: 26,6 kWh, com autonomia elétrica de 108 km no ciclo WLTP, ou 45,12 kWh, estendendo o alcance sem emissões para 173 km. A função V2L permite que o veículo atue como fonte de energia externa de até 6,6 kW.

O dilema do comprador final

A escolha entre as versões globais exige uma compensação clara entre versatilidade off-road e eficiência energética. O híbrido entrega baixa custo de operação e capacidade de deslocamento urbano sem combustível, mas não oferece a capacidade de tração em superfícies instáveis que o sistema XWD proporciona. A versão a combustão, com o 2.0 turbo, mantém a previsibilidade mecânica em trilhas, mas carece dos benefícios da propulsão elétrica. Para o mercado russo, que continua recebendo apenas a versão 2.0 de 245 cv com tração integral, a estrutura de preço se mantém entre 4,159 e 4,649 milhões de rublos. O T2 Ultra, portanto, redefine o posicionamento do crossover no exterior ao separar a capacidade de aventura da economia de uso urbano, forçando o consumidor a priorizar uma das duas características em detrimento da outra.