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Bentley Torcal First Edition define teto técnico do SUV elétrico com 876 cv

Carros

A Bentley introduziu o Torcal First Edition, a série de lançamento do seu novo SUV elétrico, que não atua apenas como a porta de entrada da linha, mas como a definição do teto técnico e estético do projeto. Ao posicionar esta versão como o equivalente aos tradicionais acabamentos Speed ou Mulliner, a marca estabelece que a transição para a eletrificação não altera a hierarquia de luxo e performance, mas a escala através de números anteriormente reservados a supercarros.

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Photo: Wikipedia by Endlezz is licensed under GNU Free Documentation License
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O núcleo do veículo é definido por um conjunto de propulsão que entrega 876 cavalos de potência e um torque de 996 lb-ft. Essa escolha técnica traduz-se em uma aceleração de 0 a 100 km/h em 2,9 segundos e uma velocidade máxima de 260 km/h. Mais do que a rapidez, o desempenho aqui serve como prova de conceito para a viabilidade do peso de um SUV de luxo transportado por energia elétrica sem perda de vigor.

A precisão da forma e a engenharia do detalhe

A estética do First Edition é construída sobre o contraste de texturas e a funcionalidade aerodinâmica. As rodas de 22 polegadas, com acabamento em gloss black e raios em Liquid Silver, trazem um detalhe de engenharia específico: um sistema de autocentralização que mantém os emblemas alinhados durante a rotação, eliminando a distração visual do movimento. As pinças de freio em Graphene Grey, assinadas pela divisão Mulliner, completam a composição cromática contida.

O uso de fibra de carbono (Carbon Fiber Styling Specification) não é meramente decorativo, mas integrado a elementos de fluxo de ar, como as aletas do para-choque dianteiro, as saias laterais e o difusor traseiro. Um emblema exclusivo de First Edition no capô marca a distinção desta série inicial frente às produções subsequentes, consolidando a raridade do lote de lançamento.

Arquitetura interna e a experiência sensorial

No interior, a Bentley substitui a ostentação genérica por escolhas táteis precisas. Os assentos apresentam o padrão de costura "-chevron" e os apoios de braço das portas são iluminados com o logotipo da série. A personalização é regida pelo Colour Specification, que oferece duas combinações exclusivas da Mulliner e oito cores de acento, permitindo a inclusão de um terceiro tom no habitáculo. O couro com costuras contrastantes e o acabamento em Gloss Carbon Fibre são integrados como padrão, reforçando a natureza de "flagship" do modelo.

A ergonomia é expandida por itens como os assentos Wellness, o pacote Rear Comfort Seat Specification — com ventilação e encostos de cabeça aprimorados para os passageiros traseiros — e a introdução de portas com abertura elétrica. O teto Frosted Diamond Switchable, que permite alterar o grau de transparência do vidro, atua como a interface final entre a privacidade do passageiro e o ambiente externo.

A dimensão acústica é tratada como parte da engenharia do veículo. O sistema Naim for Bentley, com potência de 1780 W e 28 alto-falantes, integra transdutores nos assentos e alto-falantes nos encostos de cabeça dianteiros. Com suporte ao Dolby Atmos na configuração 7.1.4, a arquitetura sonora não busca apenas reproduzir música, mas envolver o ocupante em um campo espacial que complementa a rigidez e o isolamento do chassi elétrico.

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Author`s name Petr Ermilin
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