A ilusão de segurança nos bancos traseiros: modelos populares falharam em testes críticos de impacto

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Carros

A segurança passiva de um automóvel não depende apenas da rigidez global da carroceria, mas de como a energia de um impacto é dissipada quando o choque não ocorre de forma centralizada. O Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) evidenciou isso ao endurecer os critérios do teste de colisão frontal com sobreposição moderada, focando especialmente na integridade dos passageiros do banco traseiro.

Краш-тест серебристого хэтчбека с манекенами
Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены
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A mecânica do impacto e a zona de deformação

No protocolo implementado em 2022, o veículo atinge uma barreira a 64 km/h (40 mph), mas apenas uma parte da dianteira faz contato. Diferente de uma batida frontal total, onde os longarões absorvem a maior parte da carga, a sobreposição parcial desvia a energia para a estrutura do assoalho e a base da cabine. Esse deslocamento de forças impacta diretamente a estabilidade do habitáculo traseiro, transformando a eficiência dos cintos de segurança e a rigidez do assoalho nos fatores determinantes para a sobrevivência dos ocupantes do segundo plano.

Essa mudança de paradigma tornou o teste um dos maiores gargalos da engenharia atual: carros que são extremamente seguros em colisões frontais clássicas falham ao tentar conter a intrusão lateral da estrutura no espaço dos passageiros.

Ajustes pontuais e resultados divergentes

O caso do Nissan Kicks exemplifica como a solução para esse problema pode residir em componentes específicos, e não necessariamente em redesenhar todo o chassi. A versão 2025 do modelo havia sido classificada como "Pobre" (Poor). Contudo, a montadora revisou a construção dos cintos de segurança traseiros para as unidades fabricadas a partir de junho de 2026 (modelos 2026 e 2027). A alteração foi suficiente para elevar a nota para "Bom" (Good), garantindo ao crossover o selo Top Safety Pick.

Para outros fabricantes, a contrapartida técnica resultou em perdas de certificação, evidenciando que a proteção traseira ainda é um ponto cego no desenvolvimento de vários crossovers:

  • Audi Q3: Mesmo com a reestilização para 2026 e ótimos índices em outras categorias, o modelo recebeu a nota "Pobre" neste teste específico, o que impede automaticamente a conquista do prêmio Top Safety Pick para as versões 2026 e 2027.
  • Toyota RAV4: A versão híbrida obteve a classificação "Aceitável", enquanto a híbrida plug-in (PHEV) teve um desempenho inferior, sendo classificada como "Marginal".
  • Chevrolet Trailblazer: Apresentou a situação mais crítica, com nota "Pobre" no impacto frontal e falhas adicionais na eficácia dos faróis e nos sistemas de prevenção de colisões.

Os dados mostram que a segurança automotiva deixou de ser uma característica estática de robustez para se tornar um exercício de precisão geométrica. O sucesso do Kicks prova que a vulnerabilidade pode ser corrigida com ajustes de contenção, enquanto o desempenho de Audi e Toyota indica que a gestão da energia em impactos descentralizados ainda exige revisões estruturais profundas.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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