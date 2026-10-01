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Chevrolet Bolt EV atinge 750 mil quilômetros e surpreende especialistas em longa durabilidade

Carros

Um Chevrolet Bolt EV 2019 alcançou a marca de 471.616 milhas (aproximadamente 758.800 km), desafiando a percepção comum sobre a fragilidade e a vida útil limitada das baterias de veículos elétricos. O veículo chegou à oficina Out of Spec Renew com um sintoma crítico: a impossibilidade de engatar a marcha, acompanhada de um alerta de "battery fault" (falha na bateria) no painel de instrumentos.

Мастер ремонтирует батарею электромобиля
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Embora a mensagem de erro indique uma falha no sistema de energia, é fundamental distinguir o sintoma do estado real de degradação química. Neste caso, a bateria que falhou não havia atingido o fim de sua vida útil por exaustão de ciclos; pelo contrário, ela operou por mais de 330.000 milhas após ter sido instalada em 2022. Isso demonstra que a falha atual é um evento pontual de sistema ou componente, e não necessariamente o esgotamento da capacidade de armazenamento de energia.

Análise do desgaste: mecânica versus química

O estado do veículo revela duas trajetórias de envelhecimento distintas. De um lado, a estrutura física apresenta o desgaste natural de quase 500.000 milhas: para-choques substituídos ou riscados e a necessidade de reparos em rolamentos de cubo, caixa de direção e suspensão. Aqui, a causa é o atrito e o impacto direto com a via.

Do outro lado, a saúde da bateria é regida por ciclos de carga e gestão térmica. Este Bolt EV já havia passado por uma substituição de bateria devido ao recall global de 2021, que afetou cerca de 140.000 unidades dos modelos Bolt EV e EUV na América do Norte por riscos de incêndio decorrentes de defeitos de fabricação. Essa substituição, embora motivada por segurança, acabou proporcionando aos proprietários de modelos 2017-2019 pacotes com química aprimorada e maior autonomia.

Verificação e substituição do conjunto

Para solucionar a falha atual, a oficina optou pela substituição do bloco. A unidade instalada provém de um Bolt EV 2017, colocada originalmente em 2023 com baixa quilometragem (entre 10.000 e 15.000 milhas). O procedimento técnico não exige alterações estruturais no chassi; consiste no transplante de componentes específicos do bloco antigo para o novo, desde que a integridade das peças seja preservada durante a remoção e o transporte.

A viabilidade de manter um veículo elétrico em operação por quase meio milhão de milhas, com intervenções pontuais de substituição de módulos, reforça a durabilidade do conceito do Bolt EV. Esse cenário sustenta a demanda pelo modelo, levando a General Motors a planejar a retomada temporária da produção do Bolt EV para o ano-modelo 2027, como uma medida estratégica enquanto a empresa define suas soluções de longo prazo para a linha.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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