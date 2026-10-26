BMW iX5 60 xDrive 2027: revoluciona o conceito de SUV elétrico com autonomia impressionante

O BMW iX5 60 xDrive 2027 representa um passo evolutivo na linha de crossovers elétricos da marca. Baseado em uma arquitetura de 800 volts e uma bateria de 144 kWh, o carro oferece uma autonomia competitiva de 724 km (450 milhas), segundo a EPA. Com preço inicial de US$ 81.250, o modelo é US$ 10.000 mais caro que o X5 40 a gasolina, graças não apenas ao seu conjunto motopropulsor elétrico de 570 cv e 598 Nm, mas também a uma filosofia de entrega de potência diferente, focada na previsibilidade em vez de aceleração repentina e dinâmica.

Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW iX3

Características de Condução e Manuseio

No trânsito matinal de Laguna Beach (Condado de Orange, Califórnia), o iX5 demonstra uma serenidade característica da classe de luxo. No modo Comfort, a suspensão dianteira independente com braços duplos triangulares e suspensão pneumática adaptativa suaviza eficazmente as imperfeições da estrada, incluindo trechos de areia e superfícies irregulares. A direção nas rodas traseiras, de série, simplifica significativamente as manobras em espaços urbanos apertados.

No entanto, à medida que a velocidade aumenta, o impacto da massa de 2.857 kg do carro torna-se mais perceptível. A suspensão pneumática nem sempre consegue amortecer completamente a inércia, fazendo com que buracos e irregularidades na pista sejam transmitidos à carroceria de forma mais acentuada do que o desejado. Em estradas sinuosas e com desfiladeiros, revela-se a típica inconsistência da BMW: a direção é precisa e responsiva, mas carece da sensação tátil de "peso" esperada de um carro desta categoria.

Mesmo no modo Sport, quando a direção fica mais firme, persiste uma sensação de desconexão entre a velocidade das mudanças de direção e o peso do carro. Embora os pneus Michelin e a suspensão avançada respondam com precisão aos comandos do motorista, o controlador Heart of Joy intervém ativamente na frenagem, na direção e no controle de tração, criando um sutil efeito de "resistência".

A aceleração de 0 a 60 mph (aproximadamente 96 km/h) leva 4,4 segundos — um resultado respeitável para um crossover deste porte. A combinação de um motor assíncrono na dianteira e um motor síncrono com excitação externa na traseira garante aceleração sem o efeito "choque" do torque instantâneo típico de muitos veículos elétricos. Em vez de um solavanco brusco, o iX5 oferece uma entrega de potência suave e controlada. Essa solução pode não agradar aos entusiastas que buscam uma explosão de emoção na arrancada, mas garante estabilidade e controle, o que é especialmente valioso durante a condução agressiva em terrenos montanhosos.

Interior e Arquitetura Digital

O interior do iX5 utiliza a mesma arquitetura digital do iX3, eliminando completamente os botões físicos em favor de interfaces touchscreen. A tela central de 17,9 polegadas e a tela do passageiro de 14,6 polegadas controlam o ar-condicionado, os ajustes dos bancos e os modos de condução. O único elemento físico significativo é o controle de volume ao lado do seletor, projetado como uma alavanca de cristal. Navegar pelo menu para ações simples, como alternar para o modo Sport ou ajustar o apoio lombar, exige múltiplos toques e a troca entre várias telas, o que pode ser considerado desnecessariamente complexo para o uso diário.

Uma característica marcante do novo design é o painel de instrumentos projetado no vidro acima do painel principal, na base do para-brisa. Velocidade, nível da bateria e outras informações importantes são exibidas diretamente no campo de visão do motorista, sem que ele precise desviar o olhar da estrada, enquanto informações menos relevantes, como estação de rádio ou altitude, são exibidas no lado do passageiro.

A ergonomia dos bancos de couro garante conforto mesmo após seis horas ao volante, e a cabine mantém um alto padrão de isolamento acústico. O acabamento em Alcantara no painel e nas maçanetas das portas adiciona um toque de requinte. O porta-malas oferece 603 litros de espaço útil com os bancos traseiros na posição normal, um número razoável para a categoria.

O volante de quatro raios continua sendo o principal elemento controverso do interior. Dois raios verticais e dois horizontais separados, complementados por conjuntos de botões táteis, criam uma poluição visual e funcional. A interface parece confusa e sua operação exige certa familiaridade, o que pode irritar motoristas acostumados a um design mais tradicional. Eficiência e Posicionamento de Mercado

Embora o teste de condução não tenha incluído carregamento autônomo, a BMW demonstrou velocidades de carregamento superiores a 400 kW em uma estação de carregamento DC. A autonomia declarada de 724 km (450 milhas) é confirmada por testes em condições reais: em um percurso de São Francisco a Newport Beach, utilizando uma estratégia de condução econômica, o carro percorreu mais de 805 km (500 milhas) com uma única carga, restando 80 km (50 milhas) de autonomia. Este resultado supera significativamente a autonomia anunciada e posiciona o iX5 como um dos SUVs elétricos com maior autonomia do mercado.

Entre seus concorrentes, o iX5 60 xDrive ocupa uma posição intermediária. O Porsche Cayenne Electric supera-o em desempenho, mas custa significativamente mais. A Lucid Gravity oferece