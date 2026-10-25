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Material estranho dentro do pneu novo: a verdade sobre o ruído que intriga motoristas em todo o mundo

Carros

Muitos pneus premium contêm uma camada de material macio e poroso escondida em seu interior, frequentemente confundida pelos proprietários com material de embalagem ou um defeito de fabricação. Na realidade, trata-se de uma tecnologia de isolamento acústico projetada para reduzir o ruído interno sem comprometer a segurança. Compreender a mecânica dessa camada ajuda a avaliar seu custo real e os riscos associados ao seu uso.

Поролон в шине
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поролон в шине

A Física do Silêncio em um Pneu

O ruído dentro do para-lama ocorre devido à deformação constante da borracha sob o peso do veículo. O ar dentro do espaço confinado do pneu começa a vibrar, atuando como um ressonador que amplifica os sons de baixa frequência e os transmite através da suspensão para a cabine. Uma camada de espuma de poliuretano, como a tecnologia ContiSilent da Continental, absorve essas ondas sonoras antes que se tornem um zumbido incômodo. Esse elemento não amacia o pneu nem o protege contra furos; seu único propósito é o conforto acústico.

Benefícios em Longas Viagens

A diferença entre pneus "silenciosos" e pneus comuns é mais difícil de detectar na cidade, onde o ruído do motor e o ruído ambiente predominam. O efeito torna-se evidente durante a condução monótona em autoestrada: é o zumbido de baixa frequência dos pneus que causa fadiga ao condutor. Esta tecnologia permite aos fabricantes manter os sulcos profundos necessários para combater a aquaplanagem sem sacrificar o silêncio, uma vez que a absorção do ruído é deslocada para o interior da roda.

Restrições de Reparação e Balanceamento

A utilização destes pneus envolve nuances técnicas. Reparar um furo requer um processo mais complexo: o técnico deve remover cuidadosamente parte da espuma, limpar a área danificada e substituir o isolamento. Isto exige tempo e conhecimentos especializados que uma oficina de pneus comum pode não oferecer. Existe também o risco de desequilíbrio: se a espuma de fábrica se soltar devido ao sobreaquecimento ou à má qualidade do adesivo, causará uma vibração severa no volante, que não pode ser eliminada pelo balanceamento padrão.

Os especialistas consideram os kits caseiros de isolamento acústico para rodas, disponíveis online, arriscados. A distribuição desigual do peso dos componentes colados leva ao desequilíbrio, acelerando o desgaste da suspensão e criando desconforto a altas velocidades. Se o silêncio no interior for uma prioridade, é mais seguro escolher modelos com sistemas de supressão de ruído integrados de fábrica, cuidadosamente calculados em termos de peso e localização.

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Author`s name Petr Ermilin
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