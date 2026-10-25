Linha Credo: produção iniciada na maior fábrica russa para competir com importados chineses

Na fábrica de pneumáticos de Vsevolozhsk, considerada a maior da Rússia, inicia-se a produção da linha Credo. A estratégia central é competir com marcas chinesas como Sailun e Linglong, oferecendo preços próximos aos do importado em massa, mas com a promessa de desempenho superior. O primeiro modelo a chegar às prateleiras será o verão Sunmode, previsto para o início de 2027.

Photo: unsplash.com by Jaye Haych is licensed under Free to use under the Unsplash License Летняя шина

A estrutura do batente foi desenhada para resolver problemas mecânicos específicos de aderência e escoamento. O aumento no comprimento das bordas de trabalho das canaletas amplia a área de contato com o asfalto, melhorando a tração. As arestas inclinadas dos blocos do batente visam impedir a torção sob cargas elevadas. O sistema de drenagem varia conforme a largura: modelos até 195 mm possuem três canaletas longitudinais, enquanto versões mais largas passam a contar com quatro.

A ampliação da gama para a temporada 2027-2028 incluirá dois modelos de inverno: o friccional Snowmode e o com cravos Icemode. Apesar da posição de baixo custo, a versão Icemode utiliza cravos com núcleo complexo em forma de floco de neve. Tanto as novidades de inverno quanto a Sunmode estarão disponíveis em 53 dimensões, com aros de 14 a 21 polegadas. A lista inclui versões com índice SUV, destinadas a crossover e SUV, o que permite ao consumidor desses veículos considerar a marca como solução única para todo o ano.

Expansão de marcas e soluções especializadas

Em paralelo, a empresa avança com produtos acessíveis das marcas Attar e Bars. Em 2027, a linha Attar, de origem cazaque, sofrerá uma renovação completa, introduzindo os modelos verão Sunborn, inverno friccional Snowborn e com cravos Iceborn. Para as linhas de verão Bars Solarflex, que se destacaram em testes comparativos, o número de dimensões disponíveis será elevado para 72, um volume significativo para o segmento econômico.

Inicia-se também o fornecimento dos modelos para todas as estações Bars Timeflexx T e Timeflexx F, posicionados como pneus para "verões prolongados". Para rotas que incluem trechos sem asfalto, apresenta-se a novidade Magnetar A/T, uma pneus all-terrain para SUV. O foco da construção está na tração em solos secos e lamacentos. A profundidade do batente e a altura dos tacos de tração, de forma específica, são calculadas individualmente para cada uma das 63 dimensões disponíveis, variando de 15 a 20 polegadas.

No segmento de pneus com cravos de desenvolvimento russo, a estrutura muda após o lançamento da Autograth Ultra 5. O antigo topo de linha, a Ultra 2, é rebaixado para a linha Ikon Character. Ela será comercializada em 51 dimensões por um preço inferior, alterando a hierarquia de ofertas no topo da faixa de preço para quem não pretende migrar para a nova Ultra 5.