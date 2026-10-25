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Manutenção adequada prolonga durabilidade de transmissões CVT em veículos

Carros

A durabilidade de um câmbio CVT (transmissão variadora) depende menos da quilometragem acumulada e mais da rotina de uso e da manutenção preventiva. Para compradores e proprietários, o desafio não é apenas escolher um carro confortável, mas entender como identificar falhas incipientes antes que elas se tornem um reparo custoso.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O mecanismo do desgaste e o papel do fluido

O principal inimigo interno do CVT é o deslizamento excessivo do elemento de trabalho, seja ele correia ou corrente, sobre as polias cônicas. Esse atrito anormal, provocado por aceleradas bruscas, giros no lugar ou manobras em terreno irregular, gera partículas metálicas. Essas micropartículas contaminam o sistema hidráulico, alterando a dinâmica interna do conjunto. Paralelamente, a qualidade do fluido de transmissão é decisiva. Embora algumas fabricantes declarem o fluido 'para vida do veículo', a prática técnica recomenda sua substituição a cada 60 a 80 mil quilômetros, ou a cada 40 a 50 mil em condições severas de uso. Quando o fluido perde sua viscosidade e propriedades de lubrificação, as válvulas redutoras de pressão não funcionam corretamente. A consequência é a queda de pressão no sistema, que obriga a correia a deslizar, acelerando o desgaste das superfícies de contato.

Superaquecimento como sinal de alerta

A temperatura é um fator crítico. Em deslocamentos longos em alta velocidade ou em engarrafamentos com baixa rotação, a geometria da correia nas polias pode atingir seu ponto de máximo alongamento e mínima área de contato. Isso concentra o calor localmente nas superfícies de atrito, degradando o material e acelerando o processo de falha. O CVT não possui engrenagens, mas depende de um equilíbrio térmico e hidráulico preciso para manter a integridade dos componentes.

Verificação prática: do fluido ao teste de rodagem

Para avaliar o estado real do câmbio, o ponto de partida mais revelador é o teste com o motor frio. Evitar o pré-aquecimento permite observar ruídos ou vibrações que podem estar mascarados quando o sistema está quente. A primeira verificação deve ser o fluido. Se houver uma vareta de medição, retire-a e aplique o fluido em um papel branco. A cor deve ser verde-claro ou amarelo. Tonalidade marrom-escura, aspecto turvo ou cheiro de queimado indicam desgaste avançado. A presença de um sedimento esbranquiçado ou prateado revela micropartículas metálicas, sinalizando o desgaste da correia e das polias.

Se o veículo não possui vareta, inspecione cuidadosamente a carcaça inferior do câmbio e a junção com o motor. Manchas frescas de óleo ou resíduos de detergente que pareçam camuflar vazamentos recentes devem levantar suspeitas. Durante o teste de rodagem, observe a resposta do veículo. A partida deve ser suave, sem trancos ou vibrações. Se o motor aumenta o giro, mas a velocidade do veículo não acompanha proporcionalmente, isso é um indício clássico de deslizamento da correia. Em velocidade de cruzeiro, por volta de 80 km/h, as rotações do motor devem estabilizar em uma faixa entre 2.000 e 2.500 rpm. Variações bruscas de rotação, saltos para 3.500 ou 4.000 rpm com o pedal do acelerador fixo, apontam para instabilidade hidráulica ou mecânica. Ruídos constantes ou a sensação de patinação durante a aceleração forçada também exigem atenção. Esses sintomas podem ter origens diversas, incluindo problemas no motor, mas exigem diagnóstico especializado para isolar a causa. Como aponta o editor Ilia Khlubushkin, da publicação 'Za Rulem', a presença de um câmbio CVT não é uma contraindicação automática para a compra, desde que o fluido esteja em boas condições e o teste frio não revele anomalias. Na dúvida, o risco financeiro é desproporcional: o custo de reparo ou substituição do conjunto pode equivale a metade do valor do veículo.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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