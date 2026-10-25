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BMW iX3 50 xDrive estreia arquitetura Neue Klasse com tela panorâmica e motor de 463 cv

Carros

O BMW iX3 50 xDrive, primeiro representante da nova arquitetura Neue Klasse, apresenta uma tentativa da marca de reinventar suas concepções ao unir uma plataforma elétrica moderna à estética das linhas clássicas da década de 1960. Essa mudança reflete-se em proporções mais contidas na grade frontal e em uma nova abordagem para o interior, onde o espaço central é dominado por um display panorâmico que substitui o painel de instrumentos tradicional.

Серый BMW
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Серый BMW

Embora o sistema permita customizar widgets e layouts, a inclusão de um head-up display opcional parece redundante diante do tamanho do ecrã principal. A ergonomia, contudo, levanta questionamentos: o veículo insiste em exigir o uso do cinto de segurança por meio de sinais sonoros, mesmo quando está no modo de prontidão, antes mesmo da engrenagem ser acionada. O volante, com raios verticais, cria uma percepção visual de estar girado, e seu perfil sugere uma pegada de "10 e 2" que não melhora a informação ao toque, mantendo o retorno de direção fraco em qualquer modo de condução.

Dinâmica e eficiência

A base técnica recorre à arquitetura de 800 volts, o que permite ao iX3 atingir taxas elevadas de carga em corrente contínua: em média, 184 kW foram registrados entre 10% e 90% da bateria, consumindo pouco mais de meia hora. Ainda assim, a autonomia real ficou abaixo da estimativa EPA; a 120 km/h (equivalente a 75 mph), o carro percorreu 531 km (330 milhas), uma distância 100 km (62 milhas) inferior à esperada.

O conjunto motorizado 50 xDrive, equipado com dois motores, entrega 463 cavalos de força no modo Sport, acelerando de 0 a 96 km/h (60 mph) em 4,3 segundos. Apesar do aumento de cerca de 272 kg (600 libras) em comparação com o X3 a combustão, o sistema de freios mantém a eficiência: a transição da recuperação para a frenagem mecânica é imperceptível, e os tempos de frenagem de emergência a partir de 112 e 160 km/h permanecem equivalentes aos do X3 tradicional.

Comportamento na estrada

A suspensão do iX3, montada sobre rodas de 22 polegadas, revela-se excessivamente rígida. Em estradas irregulares, como as do Michigan, o isolamento do piso e as reações a impactos foram considerados ásperos. A ausência de opções de ajuste de suspensão ou de molas pneumáticas, recursos disponíveis no iX, compromete o equilíbrio esperado de conforto.

Não obstante, a dirigibilidade preserva o caráter BMW. O veículo alterna de direção de forma natural, e a informação transmitida pelo banco permite distingui-lo de crossovers elétricos comuns, que dependem apenas do baixo centro de gravidade para manter a estabilidade. O coeficiente de aderência lateral em curva atingiu 0,88 g, ligeiramente abaixo do X3 a combustão com potência similar. Em termos acústicos, o ruído interno sob aceleração máxima supera apenas marginalmente o nível registrado em cruzeiro a 112 km/h (70 mph)."

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Author`s name Petr Ermilin
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