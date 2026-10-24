BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300

A BYD lançou a nova geração do Seagull (modelo 2027), adotando uma estratégia agressiva de redução de preços para estancar a queda de competitividade no mercado chinês. O veículo agora parte de aproximadamente US$ 9.800, uma redução de 700 dólares em relação ao modelo anterior, posicionando o hatch elétrico de cinco lugares em uma faixa de preço historicamente reservada a carros usados, mas com tecnologia de nova geração.
A principal mudança estrutural visa corrigir a principal crítica ao modelo anterior: a falta de espaço interno. O chassi foi alongado em 42,5 centímetros, atingindo 4.205 mm de comprimento. Essa alteração de escala transforma o carro, que era essencialmente um veículo urbano compacto para quatro pessoas, em um hatch familiar com capacidade real para cinco ocupantes, aproximando suas dimensões das do Dolphin, modelo superior e mais caro da marca.
No interior, a BYD integrou recursos de segmentos premium para atrair o consumidor de entrada. O painel é dominado por uma tela multimídia de 15,6 polegadas, e os bancos dianteiros incluem aquecimento, ventilação e massagem, além de um carregador wireless de 50W.
O avanço técnico mais significativo está na implementação da Blade Battery 2.0. A nova bateria permite a compatibilidade com estações de ultra-carregamento de até 1,5 MW, o que altera a dinâmica de uso do veículo: nas versões topo de linha, é possível recuperar 70% da carga em apenas cinco minutos. Essa redução no tempo de espera equipara a experiência de abastecimento elétrico à de um veículo a combustão, removendo a barreira do planejamento rigoroso de paradas em viagens interurbanas.
A gama de autonomia é dividida em dois módulos de bateria para diferentes perfis de uso:
As motorizações entregam 114 cv ou 127 cv, dependendo da configuração escolhida.
O redesenho do Seagull — exportado como Dolphin Mini ou Atto 1 — é uma resposta direta ao colapso de 66% nas vendas do modelo na China no último ano, impulsionado pela migração de consumidores para concorrentes como o Geely EX2. Para recuperar a fatia de mercado, a BYD não apenas reduziu o preço e aumentou o tamanho, mas democratizou a tecnologia de condução autônoma ao incluir o sistema DiPilot 300 com sensor LiDAR, recurso anteriormente restrito a categorias de luxo.
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A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.