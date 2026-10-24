BYD reduz preço do Seagull para US$ 9.800 e inclui sistema DiPilot 300

A BYD lançou a nova geração do Seagull (modelo 2027), adotando uma estratégia agressiva de redução de preços para estancar a queda de competitividade no mercado chinês. O veículo agora parte de aproximadamente US$ 9.800, uma redução de 700 dólares em relação ao modelo anterior, posicionando o hatch elétrico de cinco lugares em uma faixa de preço historicamente reservada a carros usados, mas com tecnologia de nova geração.

Photo: Wikipedia by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BYD Seagull

Expansão de escala e conforto

A principal mudança estrutural visa corrigir a principal crítica ao modelo anterior: a falta de espaço interno. O chassi foi alongado em 42,5 centímetros, atingindo 4.205 mm de comprimento. Essa alteração de escala transforma o carro, que era essencialmente um veículo urbano compacto para quatro pessoas, em um hatch familiar com capacidade real para cinco ocupantes, aproximando suas dimensões das do Dolphin, modelo superior e mais caro da marca.

No interior, a BYD integrou recursos de segmentos premium para atrair o consumidor de entrada. O painel é dominado por uma tela multimídia de 15,6 polegadas, e os bancos dianteiros incluem aquecimento, ventilação e massagem, além de um carregador wireless de 50W.

Eficiência energética e infraestrutura de recarga

O avanço técnico mais significativo está na implementação da Blade Battery 2.0. A nova bateria permite a compatibilidade com estações de ultra-carregamento de até 1,5 MW, o que altera a dinâmica de uso do veículo: nas versões topo de linha, é possível recuperar 70% da carga em apenas cinco minutos. Essa redução no tempo de espera equipara a experiência de abastecimento elétrico à de um veículo a combustão, removendo a barreira do planejamento rigoroso de paradas em viagens interurbanas.

A gama de autonomia é dividida em dois módulos de bateria para diferentes perfis de uso:

Versão de entrada: bateria de 30,1 kWh com autonomia de até 320 km, focada em trajetos urbanos diários.

bateria de 30,1 kWh com autonomia de até 320 km, focada em trajetos urbanos diários. Versão superior: bateria de 39,2 kWh com autonomia de até 420 km, elevando o preço do modelo para até US$ 14.900.

As motorizações entregam 114 cv ou 127 cv, dependendo da configuração escolhida.

A resposta à crise de vendas

O redesenho do Seagull — exportado como Dolphin Mini ou Atto 1 — é uma resposta direta ao colapso de 66% nas vendas do modelo na China no último ano, impulsionado pela migração de consumidores para concorrentes como o Geely EX2. Para recuperar a fatia de mercado, a BYD não apenas reduziu o preço e aumentou o tamanho, mas democratizou a tecnologia de condução autônoma ao incluir o sistema DiPilot 300 com sensor LiDAR, recurso anteriormente restrito a categorias de luxo.