KGM Rexton é eleito Carro do Ano 2025 consolidando liderança no segmento premium

O KGM Rexton foi reconhecido como "Carro do Ano 2025", consolidando sua posição de sucessor direto do clássico SsangYong Rexton. O modelo mantém uma característica rara no mercado atual: a combinação de uma arquitetura robusta, voltada para o uso real fora de estrada, com um interior que oferece o nível de conforto e tecnologia associado a veículos de categoria executiva.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Южнокорейский внедорожник

Arquitetura focada em durabilidade e capacidade off-road

A base estrutural do Rexton é a plataforma Quad-Frame, construída em aço de alta resistência. Essa configuração de chassi não é apenas estética ou de marketing; ela desvia as cargas e impactos da carroceria, aumentando a longevidade do veículo e a segurança em terrenos irregulares ou danificados, onde plataformas unificadas (comuns em crossover urbanos) podem sofrer deformações mais rapidamente.

Diferentemente dos "crossover de asfalto", o Rexton incorpora um sistema de tração integral com acionamento mecânico, reduzidor de marchas (transfer case) e bloqueio de diferencial. Essa configuração é projetada para cenários onde a tração está severamente comprometida, como neve profunda ou lama densa, situações em que as embreagens viscosas ou acoplamentos eletrônicos de crossovers comuns frequentemente superaquecem e perdem eficácia.

Motorização com foco em torque e confiabilidade

O propulsor é um diesel turbo de 2,2 litros, capaz de desenvolver 202 cavalos de potência. O ponto central desta escolha técnica não é a aceleração em linha reta, mas o torque de 441 Nm, disponível em baixas rotações. Para um veículo de porte pesado, isso se traduz em respostas rápidas ao acelerador em subidas íngremes e capacidade de ultrapassagem sem a necessidade de operar o motor em regimes de alto esforço, o que contribui para a durabilidade mecânica.

Este motor é associado a uma transmissão automática de 8 velocidades, identificada como japonesa no contexto de confiabilidade. A escolha de uma caixa automática convencional, em vez de conversores de torque complexos ou transmissões com embreagens múltiplas, visa garantir suavidade nas trocas e, principalmente, maior resistência à desgaste em ciclos de uso intenso e longos percursos, um fator crítico para quem utiliza o veículo como ferramenta de trabalho ou para viagens extensas.

Interior com padrão premium e versatilidade de assentos

Apesar da aparência externa robusta e utilitária, o ambiente interno do Rexton mira o segmento premium. O acabamento utiliza couro Nappa com costura em padrão losango, detalhe que indica uma atenção ao toque e à estética acima da média de utilitários esportivos. Os bancos oferecem funções de aquecimento e ventilação, recursos que melhoram a experiência de conforto em climas extremos, seja no calor ou no frio.

A configuração do espaço interno é modular, permitindo ao comprador escolher entre duas opções de assentos:

5 lugares: prioriza o volume do porta-malas, ideal para transporte de equipamentos esportivos ou grandes volumes de bagagem em viagens;

prioriza o volume do porta-malas, ideal para transporte de equipamentos esportivos ou grandes volumes de bagagem em viagens; 7 lugares: oferece assentos traseiros dedicados, atendendo a necessidade de famílias maiores ou transporte frequente de passageiros.

Tecnologia de segurança e auxílio ao condutor

Como modelo de referência da marca, o Rexton é equipado com um pacote ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) completo. O controle de cruzeiro adaptativo mantém a distância de segurança em relação ao veículo à frente, enquanto o assistente de faixa atua para corrigir desvios involuntários. Destaca-se também o sistema de câmeras de visão 360 graus com projeção 3D, que simplifica a manobra em espaços confinados, permitindo ao condutor visualizar o entorno do veículo de grandes dimensões com a mesma facilidade de um carro compacto.

Disponibilidade e posicionamento no mercado brasileiro

No contexto atual do mercado automobilístico, o KGM Rexton permanece como uma das poucas opções de SUV coreano "puro", importado diretamente da Coreia do Sul. A proposta de valor é reforçada pelas condições comerciais oferecidas no Brasil. O distribuidor oficial "TransTechService" (TTS) anunciou campanhas promocionais que oferecem descontos de até R$ 1.600.000 para contratos fechados até o fim do mês em curso.

Essa estratégia de precificação posiciona o Rexton como uma alternativa racional para consumidores que buscam a robustez de um chassi de aço e a credibilidade de uma marca com histórico global, mas que se deparam com preços de entrada de crossovers chineses de categorias inferiores ou menos consolidadas, permitindo aquisição de um veículo com status internacional reconhecido por um custo comparável a segmentos de acesso.