Mazda CX-5 2026: conheça as especificações do motor e a renovação visual do modelo

O Mazda CX-5 2026 reafirma sua posição como um crossover voltado para quem prioriza a dinâmica de condução e a qualidade tátil em detrimento do volume bruto de carga. De acordo com análises do portal 95octane, a evolução do modelo para o próximo ano não reside em rupturas tecnológicas, mas no refinamento de atributos que já definem o caráter do veículo: a precisão do controle e a atmosfera premium do habitáculo.

Photo: mazdausa by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Mazda CX-5 2026

Refinamento acústico e a influência do rodado

A atualização visual segue a linguagem Kodo, com a adoção de ópticas mais estreitas e uma grade com desenho tridimensional. No entanto, a mudança estética acompanha melhorias funcionais invisíveis ao olhar rápido: o perfil do corpo foi otimizado e a espessura dos vidros aumentada. Na prática, isso se traduz em uma redução do ruído interno, elevando o conforto acústico em trajetos rodoviários.

A experiência de rodagem varia significativamente conforme a configuração de rodas, que transitam entre 17 e 20 polegadas. Enquanto as rodas menores absorvem com maior eficácia as imperfeições do asfalto, as de 20 polegadas, embora confiram maior imponência visual, transferem com mais rigor as irregularidades do piso para o interior.

Ergonomia preservada e a escolha do material

O interior do CX-5 2026 resiste à tendência de digitalização total. A manutenção de botões físicos para o controle climático permite que o condutor ajuste a temperatura sem desviar a atenção da via, operando o sistema por memória tátil. O sistema multimídia foi reposicionado em um plano mais elevado, alinhando a tela ao campo de visão do motorista.

O acabamento utiliza couro Nappa e inserções em madeira natural, elevando a percepção de valor do conjunto. A ergonomia dos assentos foi aprimorada com suportes laterais mais pronunciados, reduzindo a fadiga em curvas prolongadas e mantendo o corpo estabilizado em viagens extensas.

Mecânica: a aposta na linearidade

A Mazda optou por manter a família Skyactiv, evitando a migração para motores turbo de baixa cilindrada. Para o usuário, isso representa a continuidade de um comportamento previsível e a confiabilidade de conjuntos mecânicos já testados.

Motor 2.5 aspirado: entrega a suavidade necessária para o fluxo urbano.

entrega a suavidade necessária para o fluxo urbano. Motor 2.5 turbo: providencia a reserva de torque essencial para ultrapassagens seguras em rodovias.

providencia a reserva de torque essencial para ultrapassagens seguras em rodovias. Versões Híbridas: disponibilidade condicionada aos mercados regionais.

A transmissão automática de seis marchas permanece como o elo entre o motor e as rodas. Apesar de ser uma configuração conservadora frente aos concorrentes, a caixa é reconhecida pela durabilidade e por trocas lógicas, garantindo que a entrega de potência seja linear e sem hesitações.

O compromisso entre prazer e espaço

A análise do modelo evidencia que o foco na dirigibilidade gera concessões no espaço interno. O banco traseiro apresenta limitações para passageiros altos, com espaço reduzido para as pernas. Da mesma forma, o volume do porta-malas permanece inferior a diversos rivais do segmento, o que pode limitar a utilidade do carro para famílias com alta demanda de transporte de carga.

O CX-5 2026 consolida-se como um veículo para quem busca a sensação de condução de um carro de passeio em um corpo de SUV, aceitando a redução do espaço interno em troca de um acabamento superior e a confiabilidade de sua arquitetura mecânica.