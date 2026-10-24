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Zeekr 8X chega ao mercado russo: crossover híbrido de luxo desafia BMW X5 e Mercedes-Benz GLE

Carros

O crossover híbrido Zeekr 8X chegou ao mercado russo, ocupando o segmento de luxo. Com preços entre 11 e 13 milhões de rublos, ele inevitavelmente compete com modelos a gasolina já consagrados, como o BMW X5, o Mercedes-Benz GLE e o Lexus RX. O principal diferencial do novo modelo não é apenas sua potência abundante, mas também sua arquitetura, que permite considerá-lo um carro elétrico para uso diário com a autonomia de um carro a gasolina.

Темно-синий внедорожник на дороге
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темно-синий внедорожник на дороге

Escala e Filosofia do Modelo

As dimensões externas do Zeekr 8X definem sua posição na hierarquia: com 5.100 mm de comprimento e uma distância entre eixos superior a 3 metros, trata-se de um crossover de cinco metros. Apesar do número em seu nome, que pode remeter ao mais compacto Zeekr 7X, o 8X compete em uma categoria premium. Diferentemente do Zeekr 9X, modelo topo de linha da marca, focado no máximo conforto para os passageiros do banco traseiro, o 8X é conceitualmente mais voltado para o motorista. O design é mais compacto e visualmente mais leve, o que condiz com o foco declarado em desempenho, embora o interior possa ser configurado para cinco ou seis lugares.

Dinâmica como Parâmetro Básico de Segurança

A base técnica do Zeekr 8X é construída sobre uma combinação de dois ou três motores elétricos e um motor turbodiesel de 2.0 litros (listado como motor turbo no código-fonte), trabalhando em conjunto com o sistema elétrico. A versão padrão produz 898 cv e acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos. As versões topo de linha Dawn ou Light & Shadow são equipadas com três motores com uma potência combinada de 1.030 kW, reduzindo o tempo de 0 a 100 km/h para 2,96 segundos.

Para o proprietário de um crossover pesado, essa potência não é apenas um objetivo. Ela proporciona resposta instantânea em ultrapassagens na estrada, mantendo ampla tração mesmo com a bateria descarregada — o tempo de aceleração declarado nesse modo é de 3,9 segundos. Isso permite que o veículo de grande porte seja conduzido com facilidade e previsibilidade em situações que exigem mudanças rápidas de ritmo.

Propulsão Elétrica e Infraestrutura de Recarga

O veículo é oferecido com duas opções de bateria: 55 e 70 kWh. A configuração mais completa proporciona até 410 km de autonomia elétrica no ciclo CLTC. Em condições reais, considerando o clima e o trânsito urbano, esse valor será menor, mas é suficiente para evitar o uso do motor a combustão na maioria das situações de condução diária, transformando o crossover em um veículo puramente elétrico.

A arquitetura de alta tensão (900 V) permite que a bateria seja carregada de 20% a 80% em 9 minutos em estações de recarga de alta potência. Essa característica representa uma vantagem potencial para o mercado russo, visto que a infraestrutura capaz de atingir essas velocidades é limitada e exige um planejamento significativo por parte do proprietário.

Organização Interna

A justificativa para o preço elevado reside nos materiais e tecnologias utilizados. O interior é revestido em couro Nappa, madeira natural e camurça. Entre os recursos tecnológicos, destacam-se a tela OLED de 16 polegadas e o head-up display de 44 polegadas. O sistema de áudio Naim conta com 29 alto-falantes.

Os passageiros da segunda fileira desfrutam de uma experiência ergonômica única: assentos com apoio para os pés, função de massagem, tela individual de 17 polegadas e frigobar embutido. Ao mesmo tempo, os engenheiros evitaram o efeito "desleixado": a suspensão a ar com amortecedores controlados eletronicamente e estabilizadores ativos garante estabilidade nas curvas, mantendo um alto nível de conforto em superfícies irregulares.

Economia e Seleção de Acabamentos

Entre os níveis de acabamento disponíveis, os especialistas destacam a versão Ultra+ como a mais equilibrada. Ela inclui um interior de alta qualidade e um chassi avançado, mas elimina o custo adicional de um terceiro motor, elementos em fibra de carbono e pneus esportivos especiais, que nem sempre são adequados para um SUV familiar. O custo dessa configuração completa na Rússia é de aproximadamente 11,5 milhões de rublos.

Em comparação, o Zeekr 9X, maior e com equipamentos semelhantes, custa apenas entre 400.000 e 500.000 rublos a menos. Isso obriga os compradores a escolher entre o caráter "para o motorista" do 8X e o "status" do 9X, dentro do mesmo orçamento.

O Zeekr 8X supera seus concorrentes europeus em termos de número de opcionais disponíveis e desempenho específico. No entanto, com um investimento superior a 10 milhões de rublos, a falta de um histórico de revenda transparente no mercado de usados ​​e a ausência da extensa rede de assistência técnica autorizada da marca Zeekr, como a BMW e a Lexus, continuam sendo fatores críticos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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