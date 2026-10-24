BMW 7 Protection: Conceito de blindagem discreta e limites urbanos

A BMW revelou o conceito 7 Protection, uma demonstração de como a engenharia automotiva consegue absorver a massa adicional da proteção balística sem alterar as proporções externas do sedã. A base mecânica é a M760e xDrive, um híbrido plug-in que mantém a dinâmica do veículo compatível com o tráfego urbano, diferentemente dos blindados convencionais, que muitas vezes perdem agilidade devido ao peso.

Photo: commons.wikimedia.org by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW 7-Series (G70) 750e

A decisão central de projeto reside na invisibilidade dos elementos de segurança. A chapa de aço balístico e o vidro espessado nas portas não exigem molduras reforçadas ou alterações na superfície da carroceria. O revestimento interno complementa a estrutura com fibras compósitas, permitindo que a estética de fábrica e o acabamento do habitáculo permaneçam intactos. Para facilitar a comunicação com o exterior sem comprometer a vedação, o sistema inclui um intercomunicador, eliminando a necessidade de abrir janelas ou portas durante a interação com o ambiente externo.

Padrões de ameaça e limites operacionais

O veículo foi projetado conforme o padrão BayB, focado em riscos urbanos comuns, como tentativas de roubo e conflitos de trânsito. A certificação abrange resistência a projéteis de 9x19 mm e calibres superiores, como o .44 Magnum, tipicamente associados a armas de mão em contextos de criminalidade de rua. Essa especificação situa o conceito em uma categoria distinta dos modelos 7 Series Protection e i7 Protection em produção, que possuem proteção nível VR9 e certificação opcional VPAM 10, voltadas para a proteção contra rifles e explosões, exigidas para a segurança de chefes de Estado e diplomatas de alto escalão.

Posicionamento estratégico

A BMW classifica o 7 Protection como um estudo de viabilidade técnica e não como um produto iminente de produção em série. O objetivo é expandir a linha Protection com uma opção que ofereça segurança de fábrica contra riscos situacionais, sem o peso visual e dimensional de um blindado diplomático. Por ora, a marca não anunciou valores de mercado nem prazos para o lançamento comercial do veículo.