Chery revela Tiggo X7 e Tiggo 7 atualizado com foco em tecnologia de condução autônoma

На конференции Chery International User Summit в Уху продемонстрировали два кроссовера: новинку Tiggo X7 и обновленный Tiggo 7. Ключевой момент для покупателя компактного кроссовера — наличие в обеих моделях системы автономного вождения Falcon Pilot с лидаром. При этом рыночное позиционирование и базовые характеристики автомобилей существенно различаются: Tiggo X7 — это новая модель с внедорожной эстетикой и широким выбором гибридных силовых установок, а Tiggo 7 — рестайлинг долгоиграющей модели, где акцент сделан на продвинутые ассистенты.

Photo: Wikipedia by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Chery Tiggo 7 Pro Max

Chery Tiggo X7: универсальность за счет гибридов

Tiggo X7 позиционируется как кроссовер с выраженными внедорожными нотками. Кузов выполнен в несущей конструкции, но внешность подчеркивается угловатыми линиями, пластиковыми накладками на арках и высокой линией капота. Задняя дверь багажника имеет электрический привод и открывается наверх, что избавляет от необходимости распахивать ее назад.

Размеры автомобиля: длина 4636 мм, колесная база 2700 мм. Для ориентира, эта модель на 83 мм длиннее российского Tenet T7 (построенного на базе Tiggo 7L). Несмотря на визуальную массивность, Tiggo X7 не является рамным внедорожником, но оснащен системой полного привода с несколькими режимами для бездорожья.

Главным технологическим отличием стала система Falcon Pilot собственной разработки Chery. В комплект входят камеры на передних крыльях и лидар на крыше. В Китае такая конфигурация позволяет автомобилю перемещаться от адреса к адресу без активного участия водителя, оставляя человеку лишь наблюдение за процессом. В салоне установлен крупный сенсорный экран, цифровая приборная панель и селектор передач, расположенный за двухспицевым рулевым колесом D-образной формы. На центральном тоннеле размещены беспроводная зарядка, физические кнопки и скрытая ниша. Заднему левому пассажиру предусмотрен складной столик.

По части силовых установок, точные цифры пока не раскрыты, но ожидается широкий спектр вариантов: бензиновая версия, традиционный гибрид, параллельный гибрид и последовательный гибрид. Привод может быть передним или полным. Автомобиль оснащается фаркопом с возможностью буксировки прицепа массой до 1500 кг. Chery подтвердила запуск модели на рынки Южной Африки, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании. Существует вероятность появления аналога под брендом Tenet в России.

Chery Tiggo 7: фокус на ассистентах

Обновленный Tiggo 7 представляет собой рестайлинг одной из самых популярных и долгоиграющих моделей бренда. Внешние изменения включают крупную октагональную решетку радиатора, более агрессивный передний бампер и модернизированные фары. Длина кузова после обновления составляет 4599 мм, что на 46 мм превышает габарит Tenet T7.

Интерьер выполнен в стилистике, близкой к Tiggo X7: аналогичный тандем мониторов и селектор трансмиссии за рулевым колесом. Однако конфигурация центрального тоннеля отличается: кнопки смещены от центра. Ключевой особенностью Tiggo 7 также стала система Falcon Pilot с лидаром, которая поддерживает 20 "умных" функций.

Силовые установки нового Tiggo 7 пока не детализированы. Однако ожидается доступность в бензиновом, традиционном гибридном, подзаряжаемом гибридном и последовательном гибридном вариантах. Для сравнения, актуальная глобальная версия Tiggo 7 предлагает бензиновый двигатель объемом 1,6 л мощностью 147 л. с. или гибридную комбинацию с 1,5-литровым двигателем и электромотором суммарной мощностью 204 л. с.