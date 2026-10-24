Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões

O LADA Azimut, cujo início da produção em série na planta de Togliatti está previsto para o fim de setembro de 2026, foi submetido a uma bateria de testes focados no conforto acústico. A avaliação comparou o crossover com concorrentes estrangeiros de categoria equivalente, com a assertiva da engenharia de que o nível de silêncio interno atinge a média dos melhores modelos do segmento. A prioridade dessa medição não é meramente estética; ela responde a uma limitação física herança da plataforma Vesta, profundamente modernizada, onde a rigidez estrutural determina diretamente a fadiga do condutor em viagens longas e a percepção de qualidade do conjunto.

Photo: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Azimut

Rigidez estrutural contra ruídos não funcionais

A metodologia dos testes distingue o ruído aerodinâmico e rodoviérico externo dos chamados "ruídos não funcionais": crepitações de plásticos, solapamentos de componentes internos e vibrações transmitidas pelo chassi em superfícies irregulares. Para suprimir esses fenômenos, a solução de engenharia incidiu sobre a construção do monobloco. A elevada rigidez torcional elimina as áreas flexíveis de metal que, em veículos de custo controlado, atuam como membranas ressonantes, amplificando microvibrações em sons audíveis.

As medidas técnicas adotadas para aumentar essa rigidez e, consequentemente, o silêncio incluem:

Adoção da solda a laser em painéis estruturais e na estrutura do teto panorâmico, permitindo juntas mais precisas e seladas;

Aplicação de mais de 5.000 pontos de solda spot para maximizar a integridade da estrutura;

Implementação de aproximadamente 200 novos moldes de estamparia para peças com geometria otimizada para resistência.

O efeito demonstrado é a redução da propagação de vibrações para o habitáculo. A contrapartida é o aumento na complexidade do processo de fabricação e, potencialmente, no custo de produção, justificando o reposicionamento do Azimut como o modelo mais tecnologicamente avançado da história da AvtoVAZ.

Padrões de áudio e incertezas

Além do isolamento passivo, a NPK Itelma estabeleceu um objetivo de longo prazo para o sistema de som de fábrica: atingir uma qualidade de reprodução comparável à de competições mundiais de automotivo. Embora essa meta seja declarada como aspiracional e ainda não verificada em condições de rua, ela sinaliza a intenção do fabricante de competir com marcas premium no campo da multimídia.

A equipe de avaliação afirmou, com base em dados estatísticos coletados em testes com veículos-análise selecionados, que o Azimut corresponde a esses padrões de qualidade sonora. Contudo, os valores exatos em decibéis não foram divulgados publicamente. A validação final da promessa de conforto acústico e da superioridade estrutural dependerá da experiência prática dos primeiros proprietários quando os unidades de produção chegarem ao mercado, uma vez que o desempenho percebido pode variar conforme as condições de uso reais e a configuração final do veículo comercializado.