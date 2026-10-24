Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões

Carros

O LADA Azimut, cujo início da produção em série na planta de Togliatti está previsto para o fim de setembro de 2026, foi submetido a uma bateria de testes focados no conforto acústico. A avaliação comparou o crossover com concorrentes estrangeiros de categoria equivalente, com a assertiva da engenharia de que o nível de silêncio interno atinge a média dos melhores modelos do segmento. A prioridade dessa medição não é meramente estética; ela responde a uma limitação física herança da plataforma Vesta, profundamente modernizada, onde a rigidez estrutural determina diretamente a fadiga do condutor em viagens longas e a percepção de qualidade do conjunto.

Lada Azimut
Photo: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Lada Azimut

Rigidez estrutural contra ruídos não funcionais

A metodologia dos testes distingue o ruído aerodinâmico e rodoviérico externo dos chamados "ruídos não funcionais": crepitações de plásticos, solapamentos de componentes internos e vibrações transmitidas pelo chassi em superfícies irregulares. Para suprimir esses fenômenos, a solução de engenharia incidiu sobre a construção do monobloco. A elevada rigidez torcional elimina as áreas flexíveis de metal que, em veículos de custo controlado, atuam como membranas ressonantes, amplificando microvibrações em sons audíveis.

As medidas técnicas adotadas para aumentar essa rigidez e, consequentemente, o silêncio incluem:

  • Adoção da solda a laser em painéis estruturais e na estrutura do teto panorâmico, permitindo juntas mais precisas e seladas;
  • Aplicação de mais de 5.000 pontos de solda spot para maximizar a integridade da estrutura;
  • Implementação de aproximadamente 200 novos moldes de estamparia para peças com geometria otimizada para resistência.

O efeito demonstrado é a redução da propagação de vibrações para o habitáculo. A contrapartida é o aumento na complexidade do processo de fabricação e, potencialmente, no custo de produção, justificando o reposicionamento do Azimut como o modelo mais tecnologicamente avançado da história da AvtoVAZ.

Padrões de áudio e incertezas

Além do isolamento passivo, a NPK Itelma estabeleceu um objetivo de longo prazo para o sistema de som de fábrica: atingir uma qualidade de reprodução comparável à de competições mundiais de automotivo. Embora essa meta seja declarada como aspiracional e ainda não verificada em condições de rua, ela sinaliza a intenção do fabricante de competir com marcas premium no campo da multimídia.

A equipe de avaliação afirmou, com base em dados estatísticos coletados em testes com veículos-análise selecionados, que o Azimut corresponde a esses padrões de qualidade sonora. Contudo, os valores exatos em decibéis não foram divulgados publicamente. A validação final da promessa de conforto acústico e da superioridade estrutural dependerá da experiência prática dos primeiros proprietários quando os unidades de produção chegarem ao mercado, uma vez que o desempenho percebido pode variar conforme as condições de uso reais e a configuração final do veículo comercializado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Mulher
Retorno do efeito olho de gato: como a intensidade de luz transforma as unhas
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Receitas e Culinária
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Portugal
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Mais populares
Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência

A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.

Leopardos-do-amortigrado retornam à Reserva de Ussuri após meio século de ausência
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Mudanças radicais: a nova beleza dos jardins de baixa manutenção
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Manicure de Selena Gomez: a intervenção que desafia a resistência das unhas naturais
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico Dmitriy Sokolov União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas Olesya Kireeva Atividades sociais: o segredo para preservar a clareza mental na terceira idade Evgenia Rumyantseva
Como a escolha da tensão da mini-band influencia a técnica em treinos de pernas e glúteos
Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
O novo Tesla Roadster utiliza um sistema pop-down para ocultar os faróis atrás de um painel móvel
últimos materiais
A realeza dos leões: a dolorosa verdade por trás da imagem de majestade e força
Rússia, EUA e China: a cúpula poderá modificar o futuro geopolítico
Engenharia da LADA: redefinindo o conforto acústico em novos padrões
Interações perigosas: como o tubarão-tigre surpreendeu pescadores no Havaí
O que ninguém te contou sobre passar roupa: a solução com alumínio que reduz o esforço
Abóbora como panela: a importância da pré-assadura para manter a estrutura
Governo reforça financiamento do PRR para construir mais 10 mil casas
Banheiro sujo? A verdade sobre a cor do rejunte que ninguém conta
Solyanka russa com feijão vermelho equilibra defumados e acidez de pepinos
União Europeia: a luta secreta pela autonomia nacional contra Bruxelas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.