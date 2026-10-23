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GM transforma OnStar em assistente de IA com acesso direto aos sistemas do veículo

Carros

A General Motors está redefinindo o papel do OnStar, sua plataforma de conectividade, migrando de uma ferramenta de emergência para um assistente de inteligência artificial integrado à arquitetura do veículo. A mudança técnica central reside no acesso direto da rede neural aos dados internos do carro, substituindo a consulta a manuais ou menus por comandos de voz em linguagem natural.

Мужчина в машине с телефоном и зарядными станциями
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мужчина в машине с телефоном и зарядными станциями

O sistema deixa de depender de palavras-chave rígidas para interpretar a intenção do motorista. Uma frase como "está ficando quente aqui" ativa a correção automática do clima, enquanto comandos abstratos permitem abrir o porta-luças elétrico, acender as luzes internas ou desbloquear a porta de carregamento em veículos elétricos. O assistente atua sobre os mecanismos executivos diretamente, eliminando a navegação manual pela interface.

Para os proprietários de carros elétricos, a engenharia foca na otimização de viagens longas. O software analisa o nível atual da bateria e a distância até o destino para planejar automaticamente as paradas em estações de recarga. A empresa mantém uma hierarquia de segurança: se o algoritmo falhar ou detectar uma situação crítica, a sessão é transferida para um atendente humano do serviço OnStar Advisor.

Implementação e unificação digital

O Cadillac Lyriq 2027 será o primeiro a receber essa funcionalidade por meio de uma atualização OTA (over-the-air), seguida da expansão para as marcas Chevrolet, Buick e GMC. Em paralelo, a GM consolidará o ecossistema digital do proprietário: até 2027, os aplicativos dispersos das marcas e o serviço OnStar Guardian serão substituídos por um aplicativo único, com configurações de privacidade expandidas para câmeras e microfones.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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