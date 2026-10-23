Lada Azimut: a restrição estrutural que definiu o design industrial premiado

O início da produção em série do Lada Azimut marca um ponto de inflexão na estratégia de engenharia da AvtoVAZ. O veículo foi desenvolvido sob uma restrição crítica: a necessidade de construir um chassi moderno com prazos e recursos limitados. O sucesso técnico do projeto, reconhecido com o prêmio de Melhor Design Industrial da Rússia, reside menos na estética isolada e mais na capacidade da equipe de preservar a integridade estrutural do carro enquanto adaptava novas formas.

Photo: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

A tarefa central envolvia conciliar a linguagem externa, desenhada por Stepan Suslaev, com as exigências físicas de segurança passiva e geometria. Mikhail Tarasevich, que já havia trabalhado na plataforma Lada Vesta, coordenou o processo completo. O desafio não era apenas desenhar as superfícies, mas garantir que cada detalhe adaptado mantivesse os índices calculados de rigidez. Em um cenário onde o tempo era escasso, a equipe precisou eliminar redundâncias no fluxo de trabalho, passando da definição das proporções básicas à implementação final sem comprometer os parâmetros de resistência que definem a segurança do habitáculo.

Integração de funções e o teste do mercado

Para tornar o modelo competitivo, a AvtoVAZ incorporou recursos que não existiam anteriormente em seus carros de produção em série. Isso inclui um teto panorâmico, um sistema de câmeras de visão 360 graus, controle de clima de duas zonas e uma unidade multimídia atualizada. A introdução desses itens exigiu uma sincronização precisa entre designers e engenheiros. O objetivo era evitar que o acréscimo de equipamento alterasse a distribuição de peso ou a aerodinâmica, mantendo a configuração geral do veículo estável. Cada componente adicionado teve que ser validado dentro dos limites da estrutura existente, garantindo que a funcionalidade não custasse performance ou segurança.

Maxim Sokolov, presidente da AvtoVAZ, classifica o lançamento atual como uma etapa intermediária. Embora as metas de design e engenharia básica tenham sido atingidas, a validação definitiva ainda não ocorreu. O próximo passo é resolver as pendências logísticas de produção para garantir que o carro atenda aos padrões de qualidade em escala. A verdadeira prova de viabilidade virá apenas quando a demanda do mercado brasileiro e de outros países consumidores confirmar que as soluções técnicas adotadas se traduzem em valor percebido pelo usuário final.