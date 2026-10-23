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Pirelli revoluciona pneu: carro premium ganha sensor ativo de atrito

Carros

As assistências eletrônicas de segurança veicular operam atualmente sobre premissas genéricas. Algoritmos de ABS, ESP e controle de tração são calibrados para um espectro amplo de condições climáticas e tipos de pneumático, criando um modelo seguro para o público geral, porém distante do ideal para cada veículo específico. A solução da Pirelli, a Cyber Tire, substitui essas suposições estatísticas pelo monitoramento contínuo da interface entre o pneu e o asfalto.

Бесшумные шины
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Бесшумные шины

O mecanismo central reside na instalação de um sensor de Bluetooth em formato de estrela dentro da câmara do pneu. Projetado para resistir às cargas extremas da rotação, o dispositivo coleta dados de temperatura, pressão, desgaste e coeficiente de atrito em tempo real. Essas informações são transmitidas a módulos receptores nas eixos e, em seguida, ao computador de bordo, que passa a dispor de informações físicas exatas sobre a capacidade de aderência do veículo.

Da mediação estatística ao cálculo dinâmico

A mudança de paradigma ocorre no instante de atuação dos auxílios eletrônicos. Em vez de depender de mapas de frenagem pré-definidos, o sistema acessa diretamente a identidade do pneu e seu estado de aderência atual. Isso permite que os algoritmos ajustem os limiares de acionamento e a pressão hidráulica no circuito de freios com precisão cirúrgica para a situação específica, eliminando a margem de erro inerente às calibrações universais.

O efeito físico dessa lógica foi validado em testes conduzidos pela revista especializada evo, em um circuito próximo a Milão. Ao executar uma parada a partir de 110 km/h, o veículo equipado com a tecnologia registrou uma redução de 5,7 metros no espaço de frenagem comparado ao mesmo carro equipado com pneus convencionais. O desempenho superior foi mais acentuado em condições de pista molhada, cenário onde a incerteza do atrito tradicionalmente compromete a previsibilidade do veículo.

A vantagem estende-se à dinâmica em curvas sobre superfícies úmidas. Com o conhecimento exato do desenho da banda de rodagem e do limite de deslizamento, o sistema de estabilidade distribui o torque e a força de frenagem com maior acuidade. O resultado é uma maior tolerância à entrada em subviragem, permitindo ao condutor manter o controle sobre a trajetória por mais tempo antes que os limites físicos da aderência sejam excedidos.

A contrapartida dessa sofisticação é a complexidade de integração e o custo elevado, fatores que restringem a aplicação do recurso ao segmento premium, visto atualmente em modelos da Aston Martin, BMW, McLaren e Pagani Utopia Roadster. A transição de uma configuração estática para uma análise dinâmica do atrito redefine o pneu: deixa de ser um elemento passivo de contato para se tornar um sensor ativo e indispensável ao sistema de controle do veículo.

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