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Sollers inicia montagem de motor JAC HFC4GB24D em Yelabuga

Carros

Na fábrica da Sollers, em Yelabuga, no Tataristão, começou a montagem do motor a gasolina turboalimentado JAC HFC4GB24D, de 1,5 litro. Trata-se de uma etapa inicial de integração por componentes (krapnouzolovaya sborka), utilizando unidades produzidas na China desde 2018. As primeiras centenas de motores já foram direcionadas para equipar as minivans e furgões Sollers SF1.

SOLLERS
Photo: commons.wikimedia.org by premier.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
SOLLERS

A operação ocorre nas mesmas instalações que recebem os motores diesel de 2,0 e 2,7 litros para veículos comerciais. Sob o capô, o agregado apresenta bloco de alumínio com cilindros revestidos (sleeve block), comando de válvulas acionado por corrente e regulagem variável de fase na admissão. Com 136 cavalos de potência, o motor é homologado para rodar com gasolina de 92 octanas e atende ao padrão de emissões Euro 5. A versão montada no SF1 difere da encontrada no Moskvisch 3, ao menos na forma da bandeja coletora de óleo, um detalhe que pode indicar ajustes específicos de instalação ou gestão térmica para cada plataforma.

Do componente à fundição: o caminho da autonomia

O próximo passo na cadeia de valor não é apenas logístico, mas material. O plano é substituir a importação de blocos e cabeçotes prontos pela fundição dessas peças em Zavolzhye, seguidas pela usinagem em uma linha automatizada em Yelabuga. A profundidade dessa localizará dependerá da capacidade dos fornecedores russos de garantir componentes críticos, como pistões, bielas e velas de ignição, com a precisão exigida por um motor turboalimentado.

Para o mercado automotivo local, essa movimentação transforma a Sollers em um potencial fornecedor terceirizado. Se a relação custo-benefício se mantiver e a qualidade for validada, o motor pode se tornar uma opção para outras montadoras nacionais. O Moskvisch, por exemplo, busca reduzir a dependência de importações para cumprir metas de substituição, enquanto a AvtoVAZ enfrenta uma lacuna em sua oferta de motores a gasolina turbo. No entanto, a adesão desses parceiros dependerá de uma decisão fria: aceitar a dependência de um fornecedor externo à sua própria cadeia produtiva em troca de acesso a uma tecnologia que ainda não domina internamente.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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