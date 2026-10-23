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Baixa velocidade basta: o estudo que muda a visão sobre excitação ao dirigir

Carros

Novo estudo da Castrol, conduzido em parceria com o laboratório britânico de neurociência Brainbox, desafia a noção comum de que a velocidade extrema é o principal gatilho para a emoção ao volante. A pesquisa, intitulada "Thrill of Driving", revela que o estado de fluxo mental e a sensação de controle são fatores decisivos para o prazer de dirigir, superando em importância o simples aumento do velocímetro.

мозговая активность
Photo: https://commons.wikimedia.org by Simon Fraser University - Communications & Marketing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
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A experimentação ocorreu na pista PalmerSport, em Bedfordshire, na Inglaterra, onde os participantes realizaram cinco etapas distintas de pilotagem e observação. O protocolo incluiu manobras em terrenos off-road de baixa velocidade, pilotagem com carros de kart, condução de um McLaren Artura GT4 e, crucialmente, a experiência como passageiro em um protótipo JP-LM guiado por um piloto profissional. Essa variação de cenários permitiu isolar as variáveis físicas e cognitivas envolvidas na reação do condutor.

Medição precisa da reação fisiológica

Para mapear com precisão a resposta do corpo e da mente, o estudo utilizou um conjunto de instrumentos de monitoramento complexo. A eletroencefalografia (EEG) captou a atividade de 30 canais nas ondas teta fronto-medianas, servindo como indicador da engajamento cognitivo. Simultaneamente, a variabilidade da frequência cardíaca (HRV) analisou o equilíbrio entre o estresse agudo e a recuperação, enquanto a resposta galvânica da pele (GSR) mensurou a intensidade geral da excitação fisiológica.

O rastreamento ocular (eyetracking) adicionou outra camada de análise, permitindo diferenciar o "estado de fluxo" — caracterizado por uma visão focada e estável — do comportamento de varredura ansiosa, que ocorre quando o motorista tenta processar demasiadas informações de uma só vez. Essa distinção foi visível na frequência dos piscadas e nos movimentos sacádicos dos olhos durante as manobras.

Controle versus velocidade absoluta

Os dados indicam que a emoção no ato de dirigir é composta por três pilares: a estimulação visceral (física e mental), o engajamento intelectual na tarefa e o equilíbrio emocional entre a excitação e o medo. Os picos de intensidade emocional, descritos pela equipe como o auge do "thrill", foram registrados durante a condução do McLaren Artura GT4. Nesse cenário, o motorista exercia controle direto sobre a dinâmica do veículo, resultando em alta concentração e resposta fisiológica otimizada.

Em contraste, os participantes que ocuparam o lugar de passageiro no protótipo JP-LM, mesmo diante de um profissional, apresentaram sinais claros de sobrecarga cognitiva e ansiedade. A ausência de controle sobre as ações do veículo, combinada com a velocidade, gerou um efeito neurofisiológico negativo, marcado pela dificuldade em manter o foco. Curiosamente, níveis elevados de estimulação foram observados também em situações de baixa velocidade, como no passeio off-road a aproximadamente 8 km/h e na pilotagem de karts. Nesses casos, a necessidade constante de correções e a atenção total exigidas ao manuseio do veículo mantiveram o cérebro em alta atividade, sem a necessidade de aceleração extrema.

A conclusão do trabalho reforça que a verdadeira emoção ao dirigir não reside na velocidade máxima alcançada, mas na capacidade do condutor de permanecer em um estado de fluxo, onde foco, controle e competência técnica se alinham para gerar a resposta mais intensa do sistema nervoso.

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Author`s name Petr Ermilin
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