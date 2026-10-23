Mercedes-Benz testa colisão frontal-lateral entre dois CLAs em movimento

Mercedes-Benz apresentou ao público um teste de colisão inédito envolvendo dois veículos CLA em movimento, uma configuração que rompe com o padrão tradicional de testes estáticos. A empresa simulou um cruzamento onde os carros se chocam frontalmente com impacto lateral, uma das situações mais perigosas e comuns no trânsito real. Diferente dos testes de certificação, onde um veículo está parado contra uma barreira móvel, aqui ambos os automóveis trafegavam a 56 km/h, reproduzindo a dinâmica complexa de uma interseção urbana.

Photo: Pravda.Ru by Михайл Олейников is licensed under Все права защищены Краш-тест серебристого хэтчбека с манекенами

A escolha da velocidade de 56 km/h não é aleatória: segundo a montadora, essa faixa representa o limite superior dos acidentes de cruzamento típicos. O teste utilizou duas versões do CLA, cada uma com cerca de duas toneladas, incluindo o híbrido CLA Shooting Brake e o totalmente elétrico CLA. O foco principal da validação era a integridade da cabine dos passageiros, a estrutura que deve permanecer inalterada para preservar o espaço vital durante um impacto lateral severo. O resultado mostrou que os compartimentos internos mantiveram sua forma estrutural após a colisão, confirmando a resistência da arquitetura do veículo frente a forças de deformação assimétricas.

Integridade estrutural e proteção de baterias

Para medir a eficácia da proteção, o interior dos veículos foi equipado com oito bonecos de teste, representando quatro adultos e quatro crianças. Essa configuração é crítica para analisar como as cargas cinéticas variam dependendo da estatura e da posição dos ocupantes. Os dados recolhidos indicaram que todos os parâmetros de impacto ficaram abaixo dos limites biomecânicos de lesão aceitos pela Mercedes-Benz, o que sugere uma distribuição eficiente da energia do choque pelas zonas de deformação programadas.

Um aspecto particularmente relevante para a versão elétrica foi a proteção do pacote de baterias de alta tensão, localizado sob o assoalho. Como o impacto lateral atinge diretamente essa região, a integridade das células foi rigorosamente monitorada. O teste confirmou que nenhuma célula foi violada e, mais importante, o sistema de alta tensão desativou-se automaticamente no momento da colisão. Esse mecanismo de segurança é essencial para eliminar riscos de choque elétrico tanto para os ocupantes quanto para as equipes de resgate pós-acidente, um desafio específico dos veículos elétricos que os testes convencionais raramente isolam com tanta clareza.

Contexto de validação e abordagem 'Real-Life Safety'

Este evento público é parte de uma estratégia de validação extensiva que excede amplamente as exigências regulatórias. Para cada novo modelo, a Mercedes-Benz conduz aproximadamente 150 testes de colisão física e cerca de 15.000 simulações virtuais. A decisão de tornar público um teste com dois veículos em movimento destaca o compromisso da marca em reproduzir as condições reais de estrada, onde a energia do impacto é dividida e a geometria da colisão é imprevisível.

Paul Dick, diretor de segurança veicular da Mercedes-Benz, vinculou o teste à filosofia 'Real-Life Safety', uma abordagem que busca traduzir a realidade das ruas em dados de engenharia. Desde 1969, a empresa reconstruiu cerca de 6.000 acidentes reais para incorporar as lições dessas ocorrências no desenvolvimento dos modelos. Jörg Burzer, chefe de tecnologia de desenvolvimento e suprimentos, descreveu a demonstração como uma confirmação das ambições da marca em construir os automóveis mais seguros do mundo, priorizando a experiência física do veículo em cenários de trânsito autênticos, e não apenas em laboratórios controlados.