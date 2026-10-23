A era da direção sem olhares na estrada: tecnologia da General Motors redefinirá a mobilidade em 2028

A General Motors projeta para 2028 a chegada do Cadillac Escalade IQ com uma capacidade que altera a relação entre o condutor e a via: a condução autônoma em rodovias com a função "eyes-off". Diferente dos sistemas atuais que exigem a vigilância constante do motorista, a nova arquitetura permite que ele desvie o olhar da estrada, expandindo a base do já conhecido Super Cruise.

Photo: commons.wikimedia.org by Dinkun Chen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Cadillac Escalade

O salto sobre a "vale" da automação

A estratégia da GM ignora a progressão linear dos níveis de automação. Segundo Sterling Anderson, Chief Product Officer da companhia, existe um "vale" nos níveis intermediários — onde o sistema opera, mas ainda exige a atenção total do operador — que a empresa decidiu saltar. Em vez de refinar a supervisão humana, a engenharia foca diretamente em cenários onde a atenção do motorista se torna desnecessária.

Essa decisão técnica abre caminho para o chamado "Mission Mode". A proposta é que o veículo execute tarefas rotineiras, como buscar compras ou lavaroupas, operando de forma autônoma mesmo sem a presença de alguém no habitáculo. O ganho aqui é a transição do controle assistido para o controle algorítmico de ciclo completo, eliminando a dependência física do condutor para a movimentação do carro.

Simulação massiva e a contrapartida de dados

Para viabilizar essa autonomia sem a fragilidade de testes puramente físicos, a GM utiliza uma estrutura de aprendizado híbrida. Enquanto o Super Cruise já acumulou 1,2 bilhão de milhas em uma frota de 750 mil veículos, a escala de aprimoramento agora ocorre no ambiente virtual. O sistema processa diariamente mais de 3 bilhões de milhas simuladas.

O volume de dados virtuais resolve um gargalo físico: para atingir a mesma quilometragem de treinamento via estradas reais, seriam necessários cerca de 2,5 milhões de carros operando ininterruptamente a 50 mph. A contrapartida desse avanço é a dependência de dados compartilhados por milhares de clientes reais para alimentar os modelos de machine learning.

Embora a GM visualize um futuro de transporte autônomo de passageiros e cargas, a viabilidade comercial permanece nebulosa. A empresa não detalhou os custos de implementação ou se a função será vinculada a modelos de assinatura, deixando em aberto como essa engenharia de ponta chegará ao bolso do consumidor.