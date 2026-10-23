Mudança radical: Lexus redefine opções do TX sem versão hibrida

A Lexus confirmou que o SUV de três fileiras TX 2027 não contará com a versão híbrida plug-in TX 550h+. A decisão marca o fim prematuro da variante mais tecnológica da linha, que deixa espaço para configurações que se provaram mais adequadas ao comportamento real do consumidor de carros familiares de grande porte.
A exclusão do 550h+ reflete a lógica de mercado: para o comprador de SUVs volumosos, o híbrido convencional é mais prático. A versão plug-in impunha um custo de aquisição significativamente mais alto, enquanto a economia de combustível dependia estritamente da infraestrutura de carregamento doméstico e da disciplina de recarga do proprietário. Na prática, o investimento inicial elevado não se justificava diante da limitação do alcance elétrico.
Com a mudança, a escolha do proprietário agora se concentra em dois caminhos distintos de custo e operação:
A saída do TX 550h+ não indica um recuo da Lexus na eletrificação, mas uma segmentação mais clara. O papel de referência elétrica para SUVs de três fileiras passa a ser do novo modelo totalmente elétrico, o TZ. A marca separa, assim, o cliente que busca a versatilidade da combustão e do híbrido do cliente disposto a migrar integralmente para a bateria.
Para o comprador, a ausência da versão plug-in significa também a perda do acesso a possíveis incentivos fiscais federais atrelados a essa tecnologia. A decisão de compra do TX agora deixa de ser sobre a disponibilidade de recarga e passa a ser um cálculo direto entre o custo inicial menor do motor a combustão e a eficiência previsível do sistema híbrido.
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