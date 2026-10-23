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Mudança radical: Lexus redefine opções do TX sem versão hibrida

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A Lexus confirmou que o SUV de três fileiras TX 2027 não contará com a versão híbrida plug-in TX 550h+. A decisão marca o fim prematuro da variante mais tecnológica da linha, que deixa espaço para configurações que se provaram mais adequadas ao comportamento real do consumidor de carros familiares de grande porte.

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Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O custo da conveniência versus a realidade do uso

A exclusão do 550h+ reflete a lógica de mercado: para o comprador de SUVs volumosos, o híbrido convencional é mais prático. A versão plug-in impunha um custo de aquisição significativamente mais alto, enquanto a economia de combustível dependia estritamente da infraestrutura de carregamento doméstico e da disciplina de recarga do proprietário. Na prática, o investimento inicial elevado não se justificava diante da limitação do alcance elétrico.

Com a mudança, a escolha do proprietário agora se concentra em dois caminhos distintos de custo e operação:

  • TX 350: A porta de entrada mais acessível, com preço inicial de US$ 58.890. Equipado com motor 2.4 turbo (275 cv e 317 Nm) e câmbio automático de 8 marchas, é a única opção com tração dianteira. No entanto, exige maior gasto corrente, com consumo médio de 10,2 L/100 km.
  • TX 500h: A alternativa para quem busca eficiência e performance sem a dependência de tomadas. Com 366 cv e tração integral, reduz o consumo para cerca de 8,7 L/100 km, mas exige um aporte financeiro maior, com preço inicial de US$ 72.410 — um acréscimo de US$ 13.520 em relação ao modelo de entrada.

Redefinição da estratégia elétrica

A saída do TX 550h+ não indica um recuo da Lexus na eletrificação, mas uma segmentação mais clara. O papel de referência elétrica para SUVs de três fileiras passa a ser do novo modelo totalmente elétrico, o TZ. A marca separa, assim, o cliente que busca a versatilidade da combustão e do híbrido do cliente disposto a migrar integralmente para a bateria.

Para o comprador, a ausência da versão plug-in significa também a perda do acesso a possíveis incentivos fiscais federais atrelados a essa tecnologia. A decisão de compra do TX agora deixa de ser sobre a disponibilidade de recarga e passa a ser um cálculo direto entre o custo inicial menor do motor a combustão e a eficiência previsível do sistema híbrido.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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