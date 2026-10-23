General Motors apresenta baterias LMR e eletrônica centralizada em plataformas elétricas de massa

A General Motors apresenta a quarta geração de suas plataformas elétricas com um objetivo direto: tornar a tecnologia acessível ao mercado de massa. Para isso, a empresa substituiu a química tradicional das baterias por células de lítio-manganês (LMR), desenvolvidas em parceria com a LG Energy Solution. Essa mudança não é apenas uma troca de componentes, mas uma reengenharia da densidade energética. Enquanto elementos de lítio-ferro-fosfato (LFP) estabelecem o padrão de baixo custo, a nova química LMR entrega 33% mais energia por unidade de peso, mantendo o mesmo nível de custo de produção. O efeito prático é uma redução no volume e na massa do pacote de baterias para a mesma autonomia, ou, alternativamente, uma extensão do alcance em 20% por quilowatt-hora armazenado, sem exigir um aumento proporcional no tamanho do veículo.

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Para alcançar esse salto de desempenho sem aguardar anos por testes físicos, a GM recorreu à simulação computacional intensiva. Foram analisados virtualmente 300.000 variações de design de células antes da aprovação final do projeto. Esse processo digital eliminou etapas tradicionais de prototipagem física, reduzindo o tempo entre a concepção inicial e a validação da bateria para um único mês. A eficiência não parou na química: a arquitetura de tração foi redesenhada, resultando em uma redução de 40% na quantidade de peças em cada bloco de motor. Menos componentes significam menos espaço consumido no chassi, liberando volume útil para passageiros e bagagem, além de simplificar a cadeia de suprimentos e a montagem.

Eletrônica centralizada e produção digital

A complexidade da gestão do veículo foi endereçada pela substituição de uma rede fragmentada de controladores por uma unidade central de computação de alta velocidade. Esse hub único assume as funções de percepção ambiental, controle de tração, segurança ativa e gestão do chassi. A consequência física dessa integração é a redução de 30% no comprimento da fiação do veículo, enquanto a velocidade de processamento de dados aumenta em 40%. Essa centralização é a espinha dorsal que permitirá, a partir de 2028, o funcionamento de sistemas de direção autônoma em estradas não apenas nos elétricos, mas também nos modelos a combustão mais populares da marca.

Do mesmo modo que o software unificou a eletrônica, uma plataforma chamada PlantBrAIn está unificando o chão de fábrica. O sistema cria um gêmeo digital das plantas, permitindo que a ergonomia dos trabalhadores e o posicionamento das máquinas sejam testados e otimizados no ambiente virtual antes de qualquer instalação física. Até o momento, essa abordagem já elevou em 30% a velocidade de montagem dos blocos de bateria. A meta final dessa transformação sistêmica é a compressão do ciclo de desenvolvimento de um carro, que tradicionalmente leva cinco anos, para apenas dois. A GM abandona a sequência linear de design, engenharia e produção para operar em um fluxo de dados paralelo e contínuo, onde decisões de software, hardware e manufatura são sincronizadas em tempo real.