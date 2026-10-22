Lynk&Co 03 se transforma: estilo robusto e aerodinâmica sem compromissos

O Lynk&Co 03 passou por uma atualização que redefine sua presença estética, abandonando a linha tranquila em favor de uma linguagem mais assertiva. A transformação principal não é apenas decorativa, mas geométrica: as rodas foram ampliadas e a largura total do veículo sofreu um aumento físico. Na configuração de entrada, a medida é de 1843 mm, enquanto a versão com kit aerodinâmico de fábrica alcança 1901 mm. Essa expansão estrutural acompanha o aumento declarado da distância entre os eixos, uma escolha de projeto que visa diretamente a estabilidade em curvas.

Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Автомобиль Lynk & Co 06

A dianteira reflete essa nova intenção com três grandes entradas de ar no para-choque, revestidas com um padrão de favo de mel que se estende à grade do radiador. Os faróis superiores mantêm o desenho original, mas os blocos ópticos inferiores, agora circulares, funcionam como pontos focais que acentuam o caráter esportivo do conjunto. Na traseira, um spoiler robusto completa a silhueta, fechando o ciclo de modificações aerodinâmicas e visuais.

Mecânica e desempenho

Debaixo do capô, o motor turbocomprimido de 1,5 litros permanece como base, mas recebeu ajustes internos planejados para elevar a potência de 181 para 201 cavalos. Nas versões mais equipadas, o propulsor de 2,0 litros mantém sua capacidade inalterada de 272 cavalos. A gama de rodas passa a incluir aros de 17 a 19 polegadas, integrando-se à nova postura visual. O interior não foi revelado oficialmente, mas a expectativa é que a linha de assistentes ao condutor esteja alinhada aos padrões atuais da marca, garantindo funcionalidade compatível com o novo perfil dinâmico.

Preço e lançamento

Ainda não há preços oficiais para o novo sedan. O modelo anterior parte de 121.800 yuans na China, valor equivalente a aproximadamente 1,51 milhão de reais. Como as mudanças concentraram-se na aerodinâmica e no refinamento do motor, sem alterações na plataforma ou na transmissão, não se projeta um aumento significativo no custo final. A estreia comercial deve ocorrer no Salão do Automóvel de Guangzhou, agendado para novembro, embora a data exata da apresentação ainda não esteja confirmada. O cliente terá à disposição uma estética renovada e um ganho moderado de performance, sem o peso financeiro de uma revolução estrutural completa.