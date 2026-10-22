Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta

A Honda planeja ampliar a gama do seu crossover compacto ZR-V para o ano-modelo 2027, introduzindo as versões RS, com foco esportivo, e TrailSport, voltada para o uso fora de estrada. Segundo informações do veículo japonês Creative Trend, ambas as variantes serão equipadas com o sistema híbrido e: HEV, buscando equilibrar a eficiência urbana com a versatilidade de trajetos leves fora do asfalto.

Photo: commons.wikimedia.org by Benespit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Honda ZR-V

A proposta da variante TrailSport

A chegada da assinatura TrailSport ao ZR-V sugere mais do que alterações estéticas. Historicamente, a Honda aplicou essa nomenclatura em modelos como o Passport, onde a demanda por um visual robusto foi acompanhada por melhorias técnicas. Para o ZR-V TrailSport, a expectativa envolve o aumento da altura livre do solo, a instalação de molduras plásticas protetoras e a adição de placas de proteção sob o chassi.

O caráter do veículo dependerá da profundidade dessas mudanças: se a Honda replicar a estratégia do Passport — onde a versão TrailSport domina as vendas por oferecer melhorias reais de tração e suspensão -, o ZR-V deixará de ser apenas um "SUV urbano" para se tornar uma ferramenta viável para escapadas rurais. Caso contrário, a versão corre o risco de ser apenas um pacote visual.

Configuração técnica e limitações de tração

O conjunto motriz de ambas as versões será o sistema e: HEV, composto por um motor atmosférico de 2,0 litros e quatro cilindros, auxiliado por dois motores elétricos e uma bateria de íons de lítio. A potência estimada da configuração híbrida atual é de aproximadamente 181 cv.

Um ponto crítico para a análise de desempenho é a oferta de tração. Os relatos indicam que o veículo estará disponível tanto com tração dianteira quanto integral (AWD). Para o comprador da versão TrailSport, a escolha da tração dianteira anularia a função prática do modelo, mantendo apenas os atributos visuais de um off-road, sem a capacidade técnica de enfrentar terrenos instáveis.

Disponibilidade e mercado

Embora a Honda ainda não tenha confirmado oficialmente a produção em série do ZR-V TrailSport e o modelo não seja comercializado atualmente nos Estados Unidos, a tendência de mercado para versões aventureiras indica uma possibilidade de expansão, possivelmente alcançando até o HR-V na América do Norte. A viabilidade do ZR-V como opção de compra para 2027 dependerá de a marca entregar um upgrade técnico substancial ou se limitará a ajustes de design dentro de sua estratégia de eletrificação.