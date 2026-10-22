Honda testa carregamento indutivo por ressonância em rodovia japonesa

Honda e a Taisei Corporation iniciaram testes de estradas para o sistema de carregamento por indução de veículos elétricos na rodovia expressa Tateyama, no Japão. A abordagem visa resolver o principal obstáculo à adoção em larga escala: o alto custo de manutenção e a fragilidade dos componentes eletrônicos embutidos no asfalto, que atualmente tornam a tecnologia economicamente inviável para estradas públicas comuns.

Photo: commons.wikimedia.org by Michael Kramer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Hyundai Ioniq

A engenharia por trás da solução da Honda reside na simplificação drástica da arquitetura do módulo de carregamento. Em vez de uma rede complexa de fios e conexões dispersas, a empresa desenvolveu um painel único e de alta resistência que integra o inversor e a bobina em um único componente estrutural. Essa unidade é embutida diretamente no pavimento e recebe alimentação das estações de corrente contínua (DC) padrão já existentes ao longo das vias.

Mecanismo de ressonância e limites práticos

O funcionamento baseia-se no princípio da ressonância eletromagnética: o veículo, equipado com um módulo receptor na parte inferior do chassi, absorve energia enquanto se move sobre a superfície tratada. Para veículos comerciais de grande porte, a potência de carregamento testada alcança 150 kW, permitindo a recarga durante a operação.

Os testes têm como objetivo central validar a durabilidade. A Honda planeja submeter as painéis ao tráfego de um milhão de pneus para comprovar que a conexão simplificada e a robustez estrutural do módulo reduzem os custos de operação para níveis aceitáveis. Contudo, existe uma contrapartida técnica significativa: a exigência por um revestimento rodoviário de altíssima precisão.

O carregamento indutivo depende de um contato quase perfeito entre o transmissor no solo e o receptor no veículo. Qualquer irregularidade grave, como buracos ou descolamentos no asfalto, não apenas interrompe a eficiência, mas também representa um risco físico de danos aos módulos e segurança. Por isso, os testes ocorrem no Japão, onde o padrão de manutenção das rodovias é rigoroso, enquanto a aplicação em vias com baixo padrão de conservação permanece tecnicamente arriscada e pouco prática.

O cenário mais viável para o uso imediato dessa tecnologia está em ciclos logísticos fechados, como portos ou centros de distribuição. Nesses ambientes, os veículos de carga operam em rotas contínuas e previsíveis, onde a capacidade de recarga sem parar para abastecimento eleve substancialmente a eficiência da operação, justificando a instalação mesmo com os desafios de infraestrutura inicial.