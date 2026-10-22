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Peugeot apresenta conceitos RCZ Vision e E-T16 para validar a plataforma elétrica Stellantis One

Carros

A Peugeot apresentou os conceitos RCZ Vision e E-T16 como laboratórios abertos para a plataforma Stellantis One. Mais do que a exibição de designs futuristas, os protótipos servem para validar a transição da marca rumo a uma arquitetura elétrica de alta performance, cujos reflexos práticos chegarão ao consumidor no Peugeot E-208, previsto para 2027.

Renault Scenic E-Tech
Photo: Wikipedia by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Renault Scenic E-Tech

A eficiência dos 1000 volts e o estado sólido

No coupé RCZ Vision, o desafio de engenharia foca na redução do tempo de inatividade e no aumento da densidade energética. A solução central é a adoção de baterias de estado sólido, que substituem o eletrólito líquido das células de íons de lítio por um material sólido. Essa mudança resolve dois problemas críticos: a estabilidade térmica e a capacidade de armazenamento em menor volume.

Para viabilizar a recarga ultra-rápida, o sistema opera sob uma arquitetura de 1000 volts. O efeito direto é a capacidade de elevar a carga de 10% a 80% em apenas 10 minutos, sustentando uma autonomia de 600 km. Com dois motores elétricos e tração integral, o conjunto entrega 500 cv. A contrapartida dessa complexidade elétrica é a necessidade de um sistema de controle preciso, resolvido pelo volante Hypersquare e a tecnologia steer-by-wire, que elimina a conexão mecânica rígida e ajusta a relação de esterço conforme a velocidade aumenta.

Vetorização de torque e a brutalidade do E-T16

Enquanto o RCZ busca eficiência, o E-T16 foca na entrega de potência em superfícies de baixa aderência. O veículo utiliza três motores elétricos para somar 816 cv — a maior potência já registrada na história da Peugeot -, permitindo que o carro atinja 100 km/h em 2,5 segundos.

O ganho de performance, porém, exigiria a perda de controle em curvas se não fosse pela vetorização de torque em ambos os eixos. O sistema redistribui a força entre as rodas em tempo real, forçando a frente do carro para dentro da curva e estabilizando a traseira. Para suportar esse regime de estresse, a engenharia implementou um novo sistema de arrefecimento para a bateria de 85 kWh e manteve o freio de mão hidráulico vertical, essencial para a dinâmica de rali.

Essa configuração permite que o condutor alterne entre quatro modos de condução (estrada, rali, pista e personalizado), transformando a potência bruta em agilidade verificável através da gestão eletrônica da tração.

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Author`s name Petr Ermilin
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