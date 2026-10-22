Dinâmica aprimorada no Mercedes-AMG GLS 63: uma revolução ao volante

O novo Mercedes-AMG GLS 63 não é apenas um restyling de faróis e grade. Por baixo da lataria de 5,2 metros e 2,7 toneladas, a equipe de engenharia substituiu ou modificou cerca de 3.000 componentes, o que representa mais de 40% do total de peças do veículo. A decisão central foi abandonar o virabrequim tradicional de V8 de plano cruzado (crossplane) em favor de uma arquitetura de plano plano (flat-plane), similar às encontradas em carros esportivos de alta rotação, como o Corvette C8 Stingray e modelos Ferrari.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use турбированный двигатель

A mudança tem um efeito físico direto: o plano plano reduz as inércias internas e permite que o motor alcance o torque mais rapidamente. No entanto, essa geometria gera vibrações específicas e um som mais agudo, características indesejáveis em um SUV premium. A contrapartida foi o desenvolvimento de um sistema de balanceamento robusto, com eixos balanceiros posicionados baixamente ao lado do virabrequim, para suprimir as oscilações sem necessitar de tratamento digital do áudio.

Compensação de potência e turbocompressão

Para manter a potência de 603 cv e o torque de 850 Nm com a nova arquitetura, que por si só tende a perder eficiência de pico, o motor adotou o chamado "ciclo Miller de alta turbulência". Esse ciclo fecha a válvula de admissão mais tarde, melhorando a eficiência térmica, mas exige uma compensação agressiva na pressão de sobrealimentação.

O resultado é uma pressão de turbo de 47,8 psi (cerca de 3,3 bar), um valor anômalo para motores de série. Para sustentar essa pressão sem superaquecimento ou atraso na resposta, as turbinas foram construídas com ligas de níquel e cromo, típicas da indústria aeroespacial. A geometria interna foi refinada para otimizar o fluxo, garantindo que o ganho de potência não venha à custa da linearidade de entrega.

Um detalhe de engenharia fino, destacado pelo engenheiro Stefan Schlegel, foi a alteração na geometria dos cames do eixo de comando das válvulas de escape. Os cilindros dianteiros do banco esquerdo abrem as válvulas 15 graus antes dos traseiros, e no banco direito a diferença é de 20 graus. Essa assimetria controla o escape para preservar o tom grave característico, embora custe meio cavalo-vapor — uma perda considerada irrelevante diante do ganho acústico desejado.

Dinâmica e controle eletrônico

A mudança de postura também afeta o chassi. O novo GLS abandona a direção com sensação "abafada" de sua antecessora. A calibração do volante agora reflete com mais honestidade as forças laterais, e o pedal de freio foi ajustado para uma progressão mais rígida. A suspensão pneumática, os amortecedores adaptativos e as barras antirrolamento ativas de 48 volts foram recalibradas para combater a inércia de 1,8 metro de altura do carro ao solo.

Testes com acelerômetros de bordo confirmaram acelerações laterais de até 1,0 g em curvas, um desempenho notável para uma família de sete lugares. Esse potencial é viabilizado por pneus Michelin Pilot Sport 4, com medidas de 275/50 R21 na frente e 315/45 R21 atrás — larguras que rivalizam com as de superesportivos como o Ferrari 12Cilindri.

Conforto e evolução dos assistentes

A arquitetura esportiva coexiste com o luxo. No modo Comfort, a direção fica mais leve, a suspensão amortece os impactos e o som do escape é atenuado. O interior mantém o padrão de alto luxo, com assentos aquecidos, ventilados e com massagem nas duas primeiras fileiras, e aquecimento na terceira. A central Superscreen integra três telas de 12,3 polegadas, enquanto passageiros do meio contam com dois displays adicionais de 11,6 polegadas.

Na área de assistência à direção, a Mercedes reconhece que estava atrasada em relação à concorrência no nível 2 de autonomia. A estratégia é corrigir isso via atualização de software (OTA) para todos os GLS fabricados até 2027. O pacote incluirá 10 câmeras externas, 5 radares e 12 sensores ultrassônicos, permitindo que os carros ganhem funcionalidades de condução semiautônoma sem a necessidade de hardware adicional instalado em concessionária.