Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën

Passados cinquenta anos desde o lançamento da primeira Lancia Gamma, o modelo retorna ao mercado europeu com uma nova identidade técnica e estilística. Embora a nomenclatura remeta ao design italiano histórico, a base mecânica do novo veículo é a plataforma STLA Medium, a mesma utilizada pelas atuais gerações de Peugeot e Citroën. Essa escolha de arquitetura posiciona a Gamma não apenas como um retorno nostáálgico, mas como uma peça central na estratégia de modernização da marca dentro do grupo Stellantis.

Photo: commons.wikimedia.org by GammaSUV, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Lancia Gamma

O carro entra no segmento C-SUV, categoria de maior demanda na Europa, adotando uma carroceria de estilo fastback que mistura a silhueta de um sedã com a praticidade de um utilitário. As dimensões são precisas: 4.670 mm de comprimento, 1.890 mm de largura e 1.630 mm de altura. A aerodinâmica não é apenas um detalhe estético, mas uma ferramenta de desempenho, evidenciada pelo coeficiente de arrasto de 0,25, obtido graças a uma grade ativa no radiador e rodas específicas.

A linguagem de design dialoga diretamente com o modelo Ypsilon, utilizando a assinatura luminosa Calice na frente e faróis traseiros em formato de T. No interior, a proposta une o conforto da estética doméstica italiana com compromissos ambientais concretos. Mais de 60% das superfícies visíveis são feitas de materiais reciclados, incluindo tecidos de fibras secundárias e biopolímeros. A funcionalidade é reforçada por um porta-malas de 560 litros — considerado o melhor do segmento -, teto panorâmico, uma pequena mesa retrátil e uma disposição digital de dois telas (10,25 e 16 polegadas) complementadas por um projetor de cabeceira de 21 polegadas.

Conforto e saúde a bordo são tratados com rigor técnico: o sistema de ar-condicionado possui filtros que removem 98% de bactérias e mofo, além de 92% de partículas sólidas, enquanto o sistema de áudio conta com 14 alto-falantes. A segurança é gerenciada por um pacote de assistência semiautônoma, incluindo controle de cruzeiro adaptativo que ajusta a velocidade conforme as condições da via.

Opções de propulsão

A linhagem de motorizações reflete a transição energética europeia, oferecendo três caminhos distintos. O híbrido entrega 145 cv e promete uma autonomia total de até 1.000 km. Os modelos elétricos disponíveis em versões de um ou dois motores oferecem potências entre 230 e 245 cv, com alcance entre 540 e 740 km. Para os que buscam performance, uma variante esportiva com tração integral desenvolve 375 cv, acelerando de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos.