Um carro elétrico que pensa: Smart #2 promete eficiência em cada milímetro

No Salão de Paris de 2026, a Smart apresentou o Smart #2, um veículo elétrico de dois lugares que redefine a lógica urbana ao priorizar dimensões mínimas e ergonomia específica, em vez de buscar a dinâmica ou a capacidade de carga dos crossovers atuais. A proposta é clara: uma máquina compacta desenhada para a densidade do trânsito urbano, onde cada centímetro de extensão conta.

Photo: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Smart

Geometria e Maneabilidade

Com 2,746 metros de comprimento na versão standard e 2,764 metros na edição especial Couture, o Smart #2 é mais curto do que a largura de muitos carros modernos. Essa proporção não é apenas estética; ela define o raio de curva. O veículo consegue manobrar com um raio de 6,95 metros de meio para meio, uma vantagem técnica decisiva em estacionamentos apertados e ruas estreitas, onde carros maiores perdem mobilidade. O design, com assessoria da Mercedes-Benz, mantém a filosofia clássica de carro de cidade: rodas posicionadas nos cantos, pintura bicolor e o exclusivo tampa de mala em duas partes.

Arquitetura Técnica e Dinâmica

A base do carro é a nova plataforma Electric Compact Architecture (ECA), exclusiva para este modelo. O conjunto propulsivo é composto por um motor elétrico traseiro de 80 cv e 130 Nm de torque. As especificações de desempenho — aceleração de 0 a 100 km/h em 11,6 segundos e velocidade máxima limitada a 140 km/h — indicam um comportamento de estrada sereno, focado no fluxo urbano. A chave para a dirigibilidade está na massa: 1.140 kg. Esse peso é consideravelmente menor que a média de elétricos atuais, o que reduz a inércia e torna o carro mais ágil nas respostas da direção. A suspensão traseira independente de cinco braços, novidade nesta categoria, combinada com a bateria posicionada baixo no assoalho, promete estabilidade em curvas e previsibilidade nas reações, sem a flutuabilidade típica de veículos mais pesados.

Autonomia e Praticidade

O Smart #2 utiliza uma bateria de química LFP (fosfato de ferro-lítio) com 35,8 kWh de capacidade. O alcance declarado no ciclo WLTP é de 290 km, com consumo médio de 13,6 kWh/100 km. A recarga rápida atinge até 65 kW em corrente contínua, levando de 10% a 80% em cerca de 20 minutos. A função Vehicle-to-Load permite usar a bateria do carro para alimentar dispositivos externos, expandindo seu uso no dia a dia. No interior, o foco é funcionalidade: telas centrais de 10,1 polegadas e painel de instrumentos de 8,8 polegadas, além do console Smart Pillar para acessórios. A mala tem 305 litros de capacidade, expandindo para 527 litros com os bancos rebatidos, e mantém o tampa de carga separável, que permite acesso rápido a objetos pequenos sem abrir toda a parte traseira.

Oferta e Mercado

A produção ocorre na China, com lançamento no mercado europeu previsto para o primeiro semestre de 2027. As vendas antecipadas já estão abertas em países como Alemanha, França e Bélgica. A Smart oferece níveis de acabamento Pure, Pure+ e Premium, além da série limitada Couture Edition (999 unidades), que adiciona teto solar, bancos e volante aquecidos, sistema de som Sennheiser e detalhes em dourado. Os preços partem de aproximadamente 20.000 euros (cerca de 22.400 dólares) para a base, chegando a 25.500 euros (cerca de 28.600 dólares) na versão topo de linha. A marca é operada por uma joint venture entre Mercedes-Benz e Geely. O Smart #2 não busca ser um substituto universal; seu caráter reside na recusa do tamanho excessivo, posicionando-se como a solução eficiente para quem valoriza a agilidade e o espaço mínimo no centro urbano.