Van elétrica revolucionária da Farizon: como a autonomia muda tudo

A Farizon apresentou a van elétrica Star Enjoy M7E, que ocupa um lugar intermediário entre os veículos comerciais tradicionais e as minivans. Atualmente, não existem modelos similares no mercado chinês, o que permite que o modelo seja oferecido a partir de 125.900 yuans (aproximadamente 1,6 milhão de rublos na cotação atual).

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Минивэн GAC M8

O principal diferencial é a versatilidade do espaço proporcionado pelos assentos de passageiros. A carroceria tem 5.000 mm de comprimento, 1.820 mm de largura e 1.985 mm de altura, com uma distância entre eixos de 3.205 mm. O compartimento de carga tem capacidade para 1.360 litros e os sete assentos individuais tornam o veículo adequado para o transporte de passageiros. Os bancos dianteiros podem ser removidos, se necessário, e os bancos traseiros podem ser rebatidos em 38 graus, transformando o interior em uma área de carga plana.

Desempenho

Sob o capô, um único motor elétrico produz 163 cv e uma bateria de 65 kWh. A autonomia declarada é de até 465 km. A velocidade de recuperação da carga é crucial para o uso comercial: a bateria recarrega de 30% a 80% em 18 minutos, e até 200 km de autonomia podem ser adicionados em 15 minutos. Isso é importante para trajetos onde esperar horas por uma carga completa não é uma opção.

O interior apresenta um painel de instrumentos digital de 7 polegadas e uma tela sensível ao toque central de 12,3 polegadas com controle de voz. A distância entre a segunda e a terceira fileiras de bancos é de 835 mm, proporcionando assentos confortáveis ​​para passageiros de até estatura média. O porta-malas é equipado com pontos de amarração de carga, um item de série no segmento comercial.

Segurança e Confiabilidade

O veículo é equipado com 18 sistemas de segurança ativa, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistente de cidade e estrada, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e monitoramento de fadiga do motorista. Os engenheiros da Geely (empresa controladora da qual o Farizon faz parte) enfatizaram a redundância dos sistemas eletrônicos de direção e frenagem: a falha de um circuito não impede o motorista de manobrar o veículo.

Para melhorar o conforto em estradas precárias, novas molas foram instaladas para amortecer as vibrações causadas por superfícies irregulares. Essa solução é especialmente relevante para as condições da Rússia, onde a qualidade do pavimento muitas vezes deixa a desejar e a carga sobre a suspensão em uso comercial é alta.

Em resumo: o Farizon Star Enjoy M7E não é tanto um "carro de passeio", mas sim uma ferramenta de trabalho capaz de transportar tanto pessoas quanto carga. Seu baixo preço inicial na China e a ausência de concorrentes diretos o tornam uma proposta atraente para pequenas empresas. No entanto, ao avaliar a viabilidade de uma compra na Rússia, é preciso considerar a logística, os custos de entrega e as possíveis limitações de suporte técnico. Se o objetivo é transportar uma equipe ou mercadorias por até 400-450 km sem recargas intermediárias e o orçamento é limitado, este modelo merece ser analisado com atenção.