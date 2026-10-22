Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Van elétrica revolucionária da Farizon: como a autonomia muda tudo

Carros

A Farizon apresentou a van elétrica Star Enjoy M7E, que ocupa um lugar intermediário entre os veículos comerciais tradicionais e as minivans. Atualmente, não existem modelos similares no mercado chinês, o que permite que o modelo seja oferecido a partir de 125.900 yuans (aproximadamente 1,6 milhão de rublos na cotação atual).

Минивэн GAC M8
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Минивэн GAC M8

O principal diferencial é a versatilidade do espaço proporcionado pelos assentos de passageiros. A carroceria tem 5.000 mm de comprimento, 1.820 mm de largura e 1.985 mm de altura, com uma distância entre eixos de 3.205 mm. O compartimento de carga tem capacidade para 1.360 litros e os sete assentos individuais tornam o veículo adequado para o transporte de passageiros. Os bancos dianteiros podem ser removidos, se necessário, e os bancos traseiros podem ser rebatidos em 38 graus, transformando o interior em uma área de carga plana.

Desempenho

Sob o capô, um único motor elétrico produz 163 cv e uma bateria de 65 kWh. A autonomia declarada é de até 465 km. A velocidade de recuperação da carga é crucial para o uso comercial: a bateria recarrega de 30% a 80% em 18 minutos, e até 200 km de autonomia podem ser adicionados em 15 minutos. Isso é importante para trajetos onde esperar horas por uma carga completa não é uma opção.

O interior apresenta um painel de instrumentos digital de 7 polegadas e uma tela sensível ao toque central de 12,3 polegadas com controle de voz. A distância entre a segunda e a terceira fileiras de bancos é de 835 mm, proporcionando assentos confortáveis ​​para passageiros de até estatura média. O porta-malas é equipado com pontos de amarração de carga, um item de série no segmento comercial.

Segurança e Confiabilidade

O veículo é equipado com 18 sistemas de segurança ativa, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistente de cidade e estrada, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e monitoramento de fadiga do motorista. Os engenheiros da Geely (empresa controladora da qual o Farizon faz parte) enfatizaram a redundância dos sistemas eletrônicos de direção e frenagem: a falha de um circuito não impede o motorista de manobrar o veículo.

Para melhorar o conforto em estradas precárias, novas molas foram instaladas para amortecer as vibrações causadas por superfícies irregulares. Essa solução é especialmente relevante para as condições da Rússia, onde a qualidade do pavimento muitas vezes deixa a desejar e a carga sobre a suspensão em uso comercial é alta.

Em resumo: o Farizon Star Enjoy M7E não é tanto um "carro de passeio", mas sim uma ferramenta de trabalho capaz de transportar tanto pessoas quanto carga. Seu baixo preço inicial na China e a ausência de concorrentes diretos o tornam uma proposta atraente para pequenas empresas. No entanto, ao avaliar a viabilidade de uma compra na Rússia, é preciso considerar a logística, os custos de entrega e as possíveis limitações de suporte técnico. Se o objetivo é transportar uma equipe ou mercadorias por até 400-450 km sem recargas intermediárias e o orçamento é limitado, este modelo merece ser analisado com atenção.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Mulher
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Mercedes-AMG GT elétrico revela potência que promete emocionar até os mais exigentes
Carros
Mercedes-AMG GT elétrico revela potência que promete emocionar até os mais exigentes
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Jardinagem
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Mais populares
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos

O crossover elétrico de sete lugares aposta na recuperação de 87% da carga em oito minutos em estações próprias, equilibrando autonomia de 650 km e um frunk de 136 litros.

BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Saia lápis em 2026: proporção inversa e desconstrução formal
Peito de frango assado em papel manteiga: técnica selada e repouso para textura úmida e fatiável
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor Anastasiya Zhukova Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Ex-diretor do fundo Master detalha pagamento de comissões em aportes de previdência
Ex-diretor do fundo Master detalha pagamento de comissões em aportes de previdência
últimos materiais
Trezentas alunas em três liceus da Costa do Marfim iniciam uso prático de IA com apenas dois notebooks por escola
Van elétrica revolucionária da Farizon: como a autonomia muda tudo
Mudanças climáticas impactantes: a previsão alarmante da OMM
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
O mito da taça de vinho diária: por que o hábito silencioso agrava riscos à saúde
Mercedes-AMG GT elétrico revela potência que promete emocionar até os mais exigentes
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Arroz frito em uma panela com arroz de véspera mantém grãos soltos
Por que o seu geladeira deixa de gelar adequadamente quando o frio começa
Abstenção de eleitores acima de 70 anos cai para 49,1% em 2026
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.