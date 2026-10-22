Mercedes-AMG GT elétrico revela potência que promete emocionar até os mais exigentes

O Mercedes-AMG apresentou seu primeiro SUV elétrico GT, construído sobre a arquitetura elétrica exclusiva AMG. EA. O objetivo central do projeto foi conciliar a dinâmica de um hiperesportivo com a utilidade de um SUV, mantendo uma silhueta baixa sem sacrificar a visibilidade ou o conforto na posição de dirigir, fatores que tornam o veículo viável para o uso diário, não apenas para trechos curtos de alta performance.
A base técnica repousa em uma rede elétrica de 800 volts, uma especificação crítica para quem prioriza tempo: a recarga de 10% a 80% leva apenas 12 minutos. As baterias de íons de lítio, com resfriamento direto, estão disponíveis em duas opções de capacidade: 106 kWh na versão de entrada e 128 kWh nas versões superiores. Esta última garante uma autonomia de até 700 km, o que reduz significativamente a preocupação com a distância em viagens longas.
A escolha da modificação define não apenas a velocidade, mas o caráter da pilotagem:
Para aqueles que planejam uma condução intensa, um detalhe relevante é a capacidade das versões 55 e 63 de sustentar 721 cv por longos períodos, sem superaquecimento ou perda de potência.
O potencial máximo da plataforma permite acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e de 0 a 200 km/h em 6,8 segundos. A velocidade máxima é limitada a 270 km/h. Para que essa massa (dimensões: 5084×2001×1656 mm) permaneça controlável, o carro utiliza uma suspensão pneumática com reservatórios de três câmaras e atuadores hidráulicos, que ajustam as configurações em tempo real.
A manobrabilidade em áreas urbanas e estacionamentos é resolvida por um chassi com rodas traseiras direcionáveis, capazes de girar 6 graus, o que reduz consideravelmente o raio de giro de um veículo com entre-eixos de 3040 mm.
Para quem busca uma conexão emocional com o veículo, há um sistema de síntese de som que imita o funcionamento de motores de combustão interna tradicionais. Na Alemanha, o preço do Mercedes-AMG GT elétrico parte de 113.050 euros.
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O crossover elétrico de sete lugares aposta na recuperação de 87% da carga em oito minutos em estações próprias, equilibrando autonomia de 650 km e um frunk de 136 litros.