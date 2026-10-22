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Mercedes-AMG GT elétrico revela potência que promete emocionar até os mais exigentes

Carros

O Mercedes-AMG apresentou seu primeiro SUV elétrico GT, construído sobre a arquitetura elétrica exclusiva AMG. EA. O objetivo central do projeto foi conciliar a dinâmica de um hiperesportivo com a utilidade de um SUV, mantendo uma silhueta baixa sem sacrificar a visibilidade ou o conforto na posição de dirigir, fatores que tornam o veículo viável para o uso diário, não apenas para trechos curtos de alta performance.

Mercedes-AMG
Photo: commons.wikimedia.org by Andrew Basterfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Mercedes-AMG

Infraestrutura elétrica e autonomia

A base técnica repousa em uma rede elétrica de 800 volts, uma especificação crítica para quem prioriza tempo: a recarga de 10% a 80% leva apenas 12 minutos. As baterias de íons de lítio, com resfriamento direto, estão disponíveis em duas opções de capacidade: 106 kWh na versão de entrada e 128 kWh nas versões superiores. Esta última garante uma autonomia de até 700 km, o que reduz significativamente a preocupação com a distância em viagens longas.

Três níveis de potência

A escolha da modificação define não apenas a velocidade, mas o caráter da pilotagem:

  • AMG GT 53: Equipado com dois motores (544 cv, 800 Nm). O eixo dianteiro é acionado apenas durante a aceleração, enquanto o motor traseiro opera em conjunto com uma transmissão automática de duas velocidades, otimizando a tração em diferentes faixas de velocidade.
  • AMG GT 55: Três motores sem escovas geram 816 cv e 1860 Nm.
  • AMG GT 63: A versão topo de linha, com 1169 cv e 2000 Nm de torque.

Para aqueles que planejam uma condução intensa, um detalhe relevante é a capacidade das versões 55 e 63 de sustentar 721 cv por longos períodos, sem superaquecimento ou perda de potência.

Dinâmica e comportamento em movimento

O potencial máximo da plataforma permite acelerar de 0 a 100 km/h em 2,5 segundos e de 0 a 200 km/h em 6,8 segundos. A velocidade máxima é limitada a 270 km/h. Para que essa massa (dimensões: 5084×2001×1656 mm) permaneça controlável, o carro utiliza uma suspensão pneumática com reservatórios de três câmaras e atuadores hidráulicos, que ajustam as configurações em tempo real.

A manobrabilidade em áreas urbanas e estacionamentos é resolvida por um chassi com rodas traseiras direcionáveis, capazes de girar 6 graus, o que reduz consideravelmente o raio de giro de um veículo com entre-eixos de 3040 mm.

Para quem busca uma conexão emocional com o veículo, há um sistema de síntese de som que imita o funcionamento de motores de combustão interna tradicionais. Na Alemanha, o preço do Mercedes-AMG GT elétrico parte de 113.050 euros.

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Author`s name Petr Ermilin
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