Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Changan CS35 Max no mercado russo: torque em baixas rotações e suspensão multilink

Carros

No mercado russo de compactos, o surgimento do Changan CS35 Max redefiniu a referência do segmento, desafiando a percepção de que veículos urbanos chineses priorizam apenas o design em detrimento da engenharia. O foco do modelo reside na capacidade de entrega de torque em baixas rotações, característica que determina seu comportamento em tráfego denso.

Серый кроссовер
Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Серый кроссовер

Mecânica e Dinâmica

O motor turbo de 1,5 litro, com 147 cv, não é o único ponto de interesse; o torque de 280 Nm disponível desde as rotações baixas é o fator decisivo para a responsividade em manobras de mudança de faixa. Coupled a um câmbio robótico de dupla embreagem com 7 velocidades, o conjunto elimina as interrupções nas trocas, garantindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de oito segundos. Para um SUV familiar, essa margem de desempenho traduz-se diretamente em segurança durante ultrapassagens em estrada.

Chassi e Conforto

A distinção estrutural mais relevante do CS35 Max está na suspensão traseira. Enquanto a maioria dos concorrentes de baixo custo opta por um eixo de torção para reduzir custos, a Changan utilizou uma suspensão independente multilink. Essa escolha resulta em uma trajetória mais estável em curvas e velocidades elevadas, além de uma filtragem superior das irregularidades do pavimento, reduzindo a transmissão de vibrações para a cabine. A ausência de tração integral é compensada por um entre-eixos de 180 mm, suficiente para lidar com bueiros altos e pátios não limpos de neve, mantendo o consumo de combustível típico de tração dianteira.

Equipamentos e Considerações de Compra

Mesmo na configuração básica, o veículo oferece recursos essenciais para o clima russo, como aquecimento do volante e bancos, partida remota e iluminação em LED. No entanto, a versão 'Techno' apresenta o pacote mais funcional, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, sistema de câmeras para visualização sob o veículo (útil para estacionamentos apertados) e tampa elétrica do porta-malas. Apesar da tecnologia embarcada, recomenda-se atenção à proteção anticorrosiva, pois o uso de reagentes salinos no inverno exige verificação específica sobre o estado do revestimento da carroceria, detalho que nem sempre é destacado pelos concessionários oficiais. O Changan CS35 Max posiciona-se assim como uma alternativa equilibrada, priorizando a robustez da suspensão traseira e a agilidade do motor turbo sobre convenções mais conservadoras do segmento.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos
Mulher
Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos
Cachecol com capuz: proteção e volume no inverno
Mulher
Cachecol com capuz: proteção e volume no inverno
Mais populares
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos

O crossover elétrico de sete lugares aposta na recuperação de 87% da carga em oito minutos em estações próprias, equilibrando autonomia de 650 km e um frunk de 136 litros.

BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Renault 4 E-Tech: Integração profunda do Google Maps exige conectividade
Flores de Lollipop: a beleza está na variação cromática
Rewilding Portugal mantém parecer desfavorável à central solar Sophia em Castelo Branco
Novo caminho de Bruxelas: sem moratória para novos campos no Ártico Ksenia Semenova O que o permafrost revela: segredos da era dos mamutes na Sibéria Polina Petrova Buscando controle no Ártico: a UE esbarra na dependência russa e chinesa Evgenia Rumyantseva
Jeans 2027: densidade do tecido substitui elasticidade
Empanadas argentinas: gelatina no recheio retém suco e choque térmico define a crosta
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
Transformação radical: Como um motor Godzilla revoluciona picapes antigas
últimos materiais
Peixe na airfryer: tecnicamente superior à fritura tradicional?
Governo brasileiro classifica falas de Javier Milei sobre eleições como ingerência externa
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Solução caseira de 500 ml limpa superfícies de MDF sem danificar acabamentos
Pensão média em Portugal é insuficiente para pagar residências sénior
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Hidranteia paniculata: segredos para manter inflorescências exuberantes
Peônia Bartzella: híbrido de Itoh com flores amarelo-limão exige sol e drenagem
Forma achatada dos espinhos de rosa otimiza corte e aderência ao deslizar
Preto na unha ganha nova vida: como o detalhe faz toda a diferença no visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.