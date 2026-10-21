Changan CS35 Max no mercado russo: torque em baixas rotações e suspensão multilink

No mercado russo de compactos, o surgimento do Changan CS35 Max redefiniu a referência do segmento, desafiando a percepção de que veículos urbanos chineses priorizam apenas o design em detrimento da engenharia. O foco do modelo reside na capacidade de entrega de torque em baixas rotações, característica que determina seu comportamento em tráfego denso.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Серый кроссовер

Mecânica e Dinâmica

O motor turbo de 1,5 litro, com 147 cv, não é o único ponto de interesse; o torque de 280 Nm disponível desde as rotações baixas é o fator decisivo para a responsividade em manobras de mudança de faixa. Coupled a um câmbio robótico de dupla embreagem com 7 velocidades, o conjunto elimina as interrupções nas trocas, garantindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em menos de oito segundos. Para um SUV familiar, essa margem de desempenho traduz-se diretamente em segurança durante ultrapassagens em estrada.

Chassi e Conforto

A distinção estrutural mais relevante do CS35 Max está na suspensão traseira. Enquanto a maioria dos concorrentes de baixo custo opta por um eixo de torção para reduzir custos, a Changan utilizou uma suspensão independente multilink. Essa escolha resulta em uma trajetória mais estável em curvas e velocidades elevadas, além de uma filtragem superior das irregularidades do pavimento, reduzindo a transmissão de vibrações para a cabine. A ausência de tração integral é compensada por um entre-eixos de 180 mm, suficiente para lidar com bueiros altos e pátios não limpos de neve, mantendo o consumo de combustível típico de tração dianteira.

Equipamentos e Considerações de Compra

Mesmo na configuração básica, o veículo oferece recursos essenciais para o clima russo, como aquecimento do volante e bancos, partida remota e iluminação em LED. No entanto, a versão 'Techno' apresenta o pacote mais funcional, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, sistema de câmeras para visualização sob o veículo (útil para estacionamentos apertados) e tampa elétrica do porta-malas. Apesar da tecnologia embarcada, recomenda-se atenção à proteção anticorrosiva, pois o uso de reagentes salinos no inverno exige verificação específica sobre o estado do revestimento da carroceria, detalho que nem sempre é destacado pelos concessionários oficiais. O Changan CS35 Max posiciona-se assim como uma alternativa equilibrada, priorizando a robustez da suspensão traseira e a agilidade do motor turbo sobre convenções mais conservadoras do segmento.