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O que a Mercedes-Benz esconde sobre os motores V8: clientes reagem com fervor

Carros

A Mercedes-Benz admite que subestimou a conexão emocional entre seus clientes e os motores V8. Em entrevista à Road & Track, o CEO Ola Kallenius reconheceu que a estratégia de substituir propulsores volumosos por sistemas híbridos complexos não encontrou a aceitação esperada entre os entusiastas da marca.

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Photo: commons.wikimedia.org by Thesupermat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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O retorno do V8 e a barreira do custo

Para quem prioriza a experiência sensorial e a entrega de potência dos oito cilindros, a confirmação vem via Stefan Weilbach, chefe da AMG: o CLE63 chegará com motor V8 no próximo ano. A decisão é um recuo estratégico diante da resistência do público ao downsizing.

Contudo, essa mudança não é universal. Quem adquiriu o C63 S E Performance — equipado com o híbrido de quatro cilindros e 671 cv — não terá a opção de migrar para um V8 em seu segmento. A justificativa é financeira: neste estágio do ciclo de vida do C-Class, o investimento para desenvolver e homologar um V8 não traria o retorno econômico necessário. O proprietário, portanto, enfrenta a escolha entre a eficiência técnica do híbrido em um corpo compacto ou a migração para modelos maiores e mais caros para recuperar a cilindrada.

O V12 e a preservação do status

A incerteza sobre o futuro dos motores V12 permanece, embora a resposta enigmática de Kallenius — "Sleuth this space" — sugira que a marca ainda mantém planos para a arquitetura. Atualmente, o V12 de 6,0 litros é restrito ao Maybach S-Class e às versões blindadas S-Class Guard em mercados com legislações ambientais menos rigorosas.

Nesse nicho, o motor não é avaliado por performance pura, mas pela suavidade de rodagem e pelo valor simbólico. O desejo do mercado agora se volta para o G-Class, onde o retorno de um V12 elevaria o SUV de um ícone de status a um referencial técnico, repetindo o legado do AMG G65.

A realidade atual para o consumidor é a de um portfólio fragmentado: a Mercedes não abandonou a eletrificação, mas criou "ilhas" de combustão interna tradicional. A decisão de compra deixa de ser apenas sobre a marca e passa a ser um cálculo entre a eficiência dos novos sistemas híbridos e o custo emocional (e financeiro) de manter motores volumosos.

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Author`s name Petr Ermilin
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