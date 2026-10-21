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BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos

Carros

A BYD expande sua ofensiva no mercado europeu com o lançamento do Atto 8, seu primeiro crossover elétrico de sete lugares destinado a competir com modelos como o Kia EV9 e o Skoda Peaq. Apresentado no Salão do Automóvel de Paris, o veículo se posiciona como o maior modelo da marca no Reino Unido, focando na redução do tempo de recarga e no aproveitamento do espaço interno para famílias.

BYD Seal 06 GT 001
Photo: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
BYD Seal 06 GT 001

O ponto central da engenharia do Atto 8 é a segunda geração da bateria Blade, com capacidade de 115 kWh. O diferencial técnico reside no sistema Flash charging: em estações especializadas da BYD, o carro recupera a carga de 10% a 70% em apenas cinco minutos, levando mais quatro minutos para atingir 97%. Na prática, a marca tenta eliminar a fricção da espera em infraestruturas de recarga, transformando a parada técnica em algo próximo à agilidade de um abastecimento a combustão.

Configurações de potência e autonomia

O modelo chega em duas variantes distintas de propulsão, ambas compartilhando o mesmo pacote de baterias, mas com comportamentos dinâmicos opostos:

A versão Design RWD prioriza a eficiência. Equipada com um motor traseiro de 455 cv e torque de 366 Nm, ela acelera de 0 a 100 km/h em oito segundos. O foco aqui é a rodovia, com uma autonomia de 650 km no ciclo WLTP.

Já a versão Excellence AWD altera a natureza do veículo para a alta performance. Com motores nos dois eixos, entrega 764 cv e 775 Nm de torque, derrubando o tempo de 0 a 100 km/h para 4,6 segundos. Essa entrega massiva de potência impacta a eficiência energética, reduzindo a autonomia WLTP para 600 km.

Arquitetura interna e volumetria

Com 5.040 mm de comprimento, 1.996 mm de largura e 1.760 mm de altura, o Atto 8 impõe dimensões similares às do Kia EV9 e superiores às do Skoda Peaq. O habitáculo é dominado por tecnologia visual: teto panorâmico, painel digital de 10,25 polegadas, um Head-up Display (HUD) de 26 polegadas no para-brisa e uma central multimídia de 15,6 polegadas com integração Google.

A análise da capacidade de carga revela uma estratégia de redistribuição de volume. Com os sete assentos ocupados, o porta-malas traseiro oferece 270 litros — volume inferior aos 333 litros do Kia EV9 e aos 299 litros do Skoda Peaq. No entanto, a BYD compensa essa limitação com um frunk (porta-malas dianteiro) generoso de 136 litros, superando significativamente a concorrência neste item específico e permitindo uma melhor organização de bagagens pesadas ou itens pequenos.

As vendas na Europa estão previstas para o primeiro trimestre de 2027. Embora os preços não tenham sido revelados, a viabilidade real da proposta de recarga ultrarrápida dependerá da implementação efetiva da rede de carregadores BYD no território europeu.

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Author`s name Petr Ermilin
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